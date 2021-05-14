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Balıkesir'de gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Erikli Göleti'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.
|14 Mayıs 2021 11:03
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Su motorunu onarmak için dün akşam saatlerinde gölete giren Mustafa Metin (37), bir süre sonra kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Dalgıç ekiplerin arama çalışmaları sonucu Metin'in cesedine ulaşıldı.
Metin'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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