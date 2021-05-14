'Türkiye tarımını Avrupa'da birinci sıraya yükselten sizlersiniz'
|14 Mayıs 2021 11:05
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk çiftçisinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, "Türkiye tarımını Avrupa'da birinci sıraya yükselten sizlersiniz. Emeklerinize minnettarız." dedi.
Pakdemirli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayımladı.
Mesajında çiftçilere seslenen Pakdemirli, "Kıymetli çiftçilerimiz, sizin ellerinizde yoğruldu bu bereketli topraklar. Sizinle hayat buldu tarlaya düşen her tohum. Durmadınız, çalıştınız, emeklerinizi alın terinizle harmanladınız. Bu aziz milletin köklü ve asil tarihinde daima sizlerin izi oldu. Siz ektiniz, biz doyduk bu zor günlerde. Durmadınız, çalıştınız, emeklerinizi nasırlı ellerinizle harmanladınız. İyi ki varsınız. İyi ki bu topraklara can suyu oldunuz." ifadelerini kullandı.
Çiftçilerin Türkiye tarımını Avrupa'da birinci sıraya yükselttiğine işaret eden Pakdemirli, "Emeklerinize minnettarız. Bundan sonra da güçlü ve güzel yarınlarımız sizlerin eseri olacak. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nüzü tebrik ediyor, Ramazan Bayramı'nızı gönülden kutluyorum." dedi.
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