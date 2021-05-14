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WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi öncesi veri güvenliği yeniden gündemde

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı:- "WhatsApp verileri Facebook ile paylaşacak. Facebook'un da bu verileri başka şirketlerle paylaşmayacağının bir garantisi yok"
 14 Mayıs 2021 11:36
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WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi öncesi veri güvenliği yeniden gündemde

- Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, "WhatsApp verileri Facebook ile paylaşacak. Facebook'un da bu verileri başka şirketlerle paylaşmayacağının bir garantisi yok." dedi.

Darıcılı, AA muhabirine WhatsApp'ın 15 Mayıs'ta yeniden zorunlu hale getireceği gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

WhatsApp'ın Facebook gibi Mark Zuckerberg'in şirketlerinden biri olduğunun altını çizen Darıcılı, WhatsApp'ın verilerden gelir elde edebilmek için böyle bir sözleşmeyi kullanıcılarının önüne getirdiğini söyledi.

WhatsApp'ın ücretsiz bir uygulama olduğunu kaydeden Darıcılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şirket uygulamaya reklam da almıyor. Ama bunun bir geliri olması lazım. İşte bu noktada kişisel verilerin kullanılması çok önemli oluyor. Şirket kişisel verileri paylaşabilmesi için bu sözleşmeyi kullanıcılarına dayatıyor.

WhatsApp verileri Facebook ile paylaşacak. Facebook'un da bu verileri başka şirketlerle paylaşmayacağının bir garantisi yok. Şu andaki mevcut sözleşmede verilerin Facebook ile paylaşacağı söyleniyor. Sözleşmede 'Ben bunu Facebook'la paylaşıyorum' diyor. Facebook verileri başka şirketlerle paylaşıyor mu? Bence paylaşıyor. Veriler önce Facebook'a oradan da başka şirketlerle paylaşılarak bir döngüye giriyor. Neticede şunu söyleyelim: Eğer sosyal medya gibi iletişim kaynaklarını kullanıyorsan verilerini gizlemen, kendini kamufle etmen çok zor. Yani internet ortamındaysan zaten bütün kişisel verilerini paylaşıyorsun. Bundan kaçışın yok."

- "Vatandaşların kişisel verilerini korumak devletlerin başlıca görevlerinden biri"

Vatandaşların kişisel verilerinin korunmasının devletlerin başlıca görevlerinden biri olduğunu hatırlatan Darıcılı, "WhatsApp neticede uluslararası bir şirket. Bu şirketin faaliyetlerinin denetlenmesi ve Türkiye'de temsilcilik açması ve Türk hukukuna tahakkuk olmasının talep edilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik hakkının bir gereğidir. Bu bir anti demokratik uygulama değildir. Bu dünyanın her yerinde olan bir şey; Fransa'da da İngiltere'de böyledir. WhatsApp yabancı bir şirket. Türkiye'de bu kadar kullanıcısı var ve bu faaliyetin denetlenmesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakkıdır. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'de daha önce de WhatsApp'ın kişisel verileri kullanması ile ilgili tepkiler oluştuğuna dikkati çeken Darıcılı, "Türkiye'de WhatsApp'la ilgili 'WhatsApp kişisel verilerinizi paylaşıyor' diye çok büyük bir tepki oldu. Peki sonra ne oldu? İnsanlar alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçeceklerini söylediler ama WhatsApp büyük oranda kullanıcı kaybına uğramadı. WhatsApp güvensiz de Telegram veya Signal çok mu güvenli? Yabancı menşeli yazılımların hepsi aynı kapıya çıkıyor." diye konuştu.

Şirketlerin veri paylaşımlarını meta datalar şeklinde yaptığının altını çizen Darıcılı sözlerini şöyle sürdürdü:

"WhatsApp'ın Türkiye'de kırk milyon kullanıcısı var. Kırk milyon insanın tüm datalarını konuşma bilgilerini, fotoğraf paylaşımını ve video paylaşımını takip edebilecek bir bulut teknolojisi hala dünyada yok. Kişilerin fotoğraflarını ve mesaj içeriklerini paylaşmak zaten yasak. Kişilerin konum bilgileri gibi meta datalar paylaşılıyor. Bu meta datalar ticari amaçla kullanılıyor. Ama bu olağan insanlar için geçerlidir. Özel bir konumu olan bir insansan, bir terör faaliyeti içindeysen veya casusluk faaliyeti içerisindeysen o zaman daha hassas verilere odaklanma imkan ve kabiliyeti de var elbette." açıklamasında bulundu.

- WhatsApp gizlilik sözleşmesi tartışmalarında neler yaşandı?

WhatsApp 4 Ocak 2021'de gizlilik ilkelerinde yapılan değişikliği ve yeni kullanım koşullarını açıkladı. 8 Şubat 2021'e kadar kullanıcılar sözleşmeyi onaylamazsa, kullanıcıların WhatsApp'ıkullanamayacakları bildirildi. Yayınlanan ilkeleri kullanıcının kabul etmesi halinde Facebook şirketleriyle hesap, durum, bağlantı, cihaz, otomatik olarak toplanan kullanım, kayıt ve konum gibi kullanıcı verilerinin paylaşılabileceği belirtildi. Uygulamayı kullanacakların verilerini Facebook ile paylaşmayı kabul etmesi gerektiği, sözleşme kabul edilmediği takdirde de kullanıcının artık WhatsApp'a erişemeyeceği belirtildi.

WhatsApp 15 Ocak 2021'de resmi soruşturmalar ve kullanıcıların tepkilerinin ardından kullanıcılara yeni sözleşmedeki değişimleri daha iyi anlatabilme gerekçesiyle 8 Şubat tarihini 15 Mayıs 2021 olarak güncelledi. WhatsApp'ın 15 Mayıs'ta kullanıcılarına göndereceği yeni kullanım koşullarına onay vermeyenler için aşamalı kısıtlamalar uygulanacak.
Anadolu Ajansı
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