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'Cep'ten internet abone sayısı 65 milyonu geçti

2020 yılı sonu itibarıyla makineler arası iletişim dahil toplam mobil abone sayısı 82 milyon 128 bin 104'e ulaştı
 14 Mayıs 2021 11:44
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'Cep'ten internet abone sayısı 65 milyonu geçti

- Türkiye'de 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 65 milyon 629 bin 737'yi buldu.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 98,2 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam 82 milyon 128 bin 104 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti, Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı ancak 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş gerçekleşti.

2020 sonunda 3G abone sayısı 4 milyon 330 bin 89'a gerilerken, 4,5G abone sayısı 75 milyon 860 bin 370'e yükseldi. M2M abone sayısı ise 6,4 milyon oldu.

Söz konusu çeyrekte 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 65 milyon 629 bin 737, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 42 milyon 613 bin 215 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı 1 milyon 911 bin 720 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı da 1 milyon 824 bin 46 terabayt olarak hesaplandı.
Anadolu Ajansı
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