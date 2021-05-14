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Ticarette engeller 'Engelsiz PttAVM.com Projesi' ile aşılıyor

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu:- "Engelli bireyler tarafından el emeğiyle üretilen yastıklar, seramik ürünler, dekoratif sabunlar, kapı süsleri, anahtarlıklar işitme engelli tüketiciler için PttAVM üzerinden satışa sunuluyor"- Engelsiz PTTAVM.com İşitme Engelliler İçerik Hazırlayıcısı Bora Üntes:- "İşitme engelli arkadaşlarımız için satışa sunulan ürünlerin açıklamalarını ve özelliklerini işaret dili kullanarak anlatıyoruz"
 14 Mayıs 2021 11:48
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Ticarette engeller 'Engelsiz PttAVM.com Projesi' ile aşılıyor

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Engelsiz PttAVM.com Projesi" kapsamında engelli bireyler tarafından el emeğiyle üretilen yastıklar, seramik ürünler, dekoratif sabunlar, kapı süsleri ve anahtarlıkların işaret diliyle hazırlanan videolar aracılığıyla işitme engelli tüketiciler için PttAVM üzerinden satışa sunulduğunu söyledi.

Çevikoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla AA muhabirine, Engelsiz PttAVM.com Projesi ve bu çerçevede işitme engelli tüketicilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Engelsiz PttAVM.com Projesi'nin bir parçası olarak, tüm engellilerin ürettiği ürünleri satın almada işitme engelli tüketicilere özel bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Çevikoğlu, bu kapsamda söz konusu ürünlere yönelik bilgilerin işaret dilini içeren videolarla anlatıldığını bildirdi.

Söz konusu internet adresi kanalıyla işitme engellilerin soru ve sorunlarına yönelik müşteri hizmetleri hattının da devrede olduğunu kaydeden Çevikoğlu, "Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket edilen projede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda engelli bireyler tarafından el emeğiyle üretilen yastıklar, seramik ürünler, dekoratif sabunlar, kapı süsleri, anahtarlıklar işitme engelli tüketiciler için PttAVM üzerinden satışa sunuluyor." dedi.

Çevikoğlu, engelli vatandaşlar için her zaman farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Engelsiz PttAVM.com Projesi'ni hayata geçirdik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da dostlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Engelliler Haftası'nı da kutluyorum." diye konuştu.

- "Tüm engelleri aşarak çalışmak bizlere güç veriyor"

Engelsiz PttAVM.com İşitme Engelliler İçerik Hazırlayıcısı ve Grafik Tasarımcısı Bora Üntes de yaklaşık 2 yıldır sitede hizmet verdiğini belirterek, hayatı paylaşmanın, sevmenin, hayal kurmanın ve başarmanın birlikte mümkün olduğunu dile getirdi.

PttAVM ailesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Üntes, "Farkındalık oluşturmak ve tüm engelleri aşarak çalışmak bizlere güç veriyor. Unutmayalım en büyük engel engellenmektir. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun." dedi.

Uygulamanın, PttAVM.com tarafından engelliler için özel olarak geliştirildiğini belirten Üntes, "İşitme engelli arkadaşlarımız için satışa sunulan ürünlerin açıklamalarını ve özelliklerini işaret dili kullanarak anlatıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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