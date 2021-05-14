1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
 14 Mayıs 2021 12:05
+Aa- Yazdır
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İkna edilerek teslim olan terörist, HDP'deki konumunu anlattı
14 Mayıs 2021 13:10		 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 119'a yükseldi
14 Mayıs 2021 10:41
Denizli'ye şehit ateşi düştü
13 Mayıs 2021 23:31		 Ağrı'dan acı haber! 1 özel harekat polisi şehit oldu
13 Mayıs 2021 23:02
MİT'in Gara'da operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
12 Mayıs 2021 15:53		 Başkentte 4 ayda 380 FETÖ mensubu etkin pişmanlıktan yararlandı
12 Mayıs 2021 13:59
Van'da bir askeri şehit eden terörist, Kütahya'da yakalandı
12 Mayıs 2021 13:39		 Eski Albay Cengiz Tarım'ın FETÖ'yle bağı gerekçeli kararda
12 Mayıs 2021 11:12
Avaşin-Basyan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
11 Mayıs 2021 19:21		 FETÖ'den cezası olan firari hükümlü tutuklandı
11 Mayıs 2021 13:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:38 - Eski CHP'li Ateş'ten, Babacan ve Davutoğlu eleştirisi13:33 - Meteorolojiden bazı doğu ve kuzeybatı illeri için sağanak uyarısı13:32 - THY, Tel-Aviv seferini iptal etti13:30 - Çanakkale'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı13:24 - Netflix'ten Fatih Terim sürprizi13:10 - İkna edilerek teslim olan terörist, HDP'deki konumunu anlattı
12:59 - Dışişleri, saldırıya uğrayan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu12:45 - MHP heyeti AK Parti, DSP, BBP, Saadet ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle bayramlaştı12:22 - İnternetten alışverişte tüketiciler 'mobil uygulamaları' tercih etti12:21 - Emlakçıyı darbettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı12:20 - 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarını bayram sonunda açıklayacak'12:18 - Arnavut yazar Bahiti: Filistin'in masum çocuklarını sadece Erdoğan koruyabilir
12:16 - Takdir belgesi karşılığında öğrencilerini istismar etti12:07 - Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir12:05 - Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı11:49 - AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı11:49 - Adana'da babasını öldüren zanlı tutuklandı
11:48 - Ticarette engeller 'Engelsiz PttAVM.com Projesi' ile aşılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sedat Peker'i kim konuşturuyor?
Mehmet Ağar: Sürç-i lisan oldu, özür diliyorum
Bilim Kurulu üyesi: Okullar, Mayıs sonuna doğru açılabilir
Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar!
Profesör koronavirüse yenik düştü
Bekçilerin müdahalesine kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
Mimar Sinan Üniversitesi'nde 80 bin liralık mobbing davası
Bakan Selçuk: Toplumun desteğiyle kaybı telafi edeceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugün olanlar 1
işleyen demir ışıldar 1
venüs 1
kozmos 2
şeker 1
14 kural 2
sütlaç 1
tost makinesi 1
zaman 1
kapalı gişe 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam