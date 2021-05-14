Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
|14 Mayıs 2021 12:05
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İlkadım ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
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