Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir
|14 Mayıs 2021 12:07
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Çelik, Twitter hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
"Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı, suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor." ifadelerini kullanan Çelik, şöyle devam etti:
"Gazze'ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze'ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yok etme ve katletme saldırılarıdır. Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı. Bundan, sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur. Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir."
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