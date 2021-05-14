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Takdir belgesi karşılığında öğrencilerini istismar etti

İstanbul'da eğitim gören 10 ve 11 yaşındaki iki kız çocuğu öğretmenleri tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını ailelerine itiraf etti. Öğretmenlerinin takdir belgesi karşılığında kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan kız çocuklarının ihbarı sonrası tacizci öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık öğretmen hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı
 14 Mayıs 2021 12:16
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Takdir belgesi karşılığında öğrencilerini istismar etti

İstanbul'da eğitim gören 10 ve 11 yaşındaki iki kız çocuğu öğretmenleri tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını ailelerine itiraf etti. Olay Gaziosmanpaşa'da bulunan bir İlköğretim okulunda meydana geldi. 2 bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda eğitim alan 10 yaşındaki E.N.K., ve 11 yaşındaki I.T., isimli kız çocukları öğretmenleri tarafından fiziksel tacize uğradıklarını ailelerine anlattı. Çocuklarının cinsel tacize maruz kaldığını öğrenen aileler soluğu karakolda aldı.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI

İhbar üzerine küçük kız çocukları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezine götürülerek pedagog eşliğinde ifadelerine başvuruldu. İfadesi alınan I.T., öğretmeni olan U.U.'nun okulda bulunduğu sıralarda vücuduna defalarca dokunarak istismar ettiğini ve bu yaşananların 4-5 kez olduğunu beyan etti.

TAKDİR BELGESİ KARŞILIĞINDA TACİZ

İfadesi alınan mağdur kız çocuğu E.N.K., ise öğretmeni U.U.'nun kendisine takdir belgesi karşılığında dokunmak istediğini, öpmek istediğini, öğretmeninin vücudunu istismar etmek istediğini, çorabının içine elini geçirdiğini ancak daha fazlasına müsade etmediğini, yaşanan olayların birden fazla kez olduğunu ve kendisinin haricinde arkadaşına yapılanlarıda bildiğini ifade etti.

'UZAKTAN EĞİTİM ALDILAR İFTİRA ATIYORLAR'

Yaşanan skandal olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında U.U.'nun ifadesine başvurdu. Şüpheli öğretmen ifadesinde kendisinin sınıfa gelmeden önce sınıf annesinin bulunduğunu, tenefüslerde 2 öğrencinin sınıfta beklediğini, okul çıkışında nöbetçi öğrencilerin sınıfları kontrol ettiğini ve bu konu hakkında velilerin bilgilerinin olduğunu, toplu halde bulunan sınıf içerisinde böyle olayların yaşanmasının mümkün olmadığını, koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime geçilmesinin zorunlu olmadığı halde bu öğrencilerin uzaktan eğitim gördüklerini, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

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TUTUKLANDI

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturma kapsamında okulun müdür yardımcısı A.D.K.'nın ifadesine başvurdu. Müdür yardımcısı okullarında 2 bin 500 öğrenci bulunduğunu kendilerine böyle bir şikayet gelmediğini şüpheli öğretmenin 2019 yılında göreve başladığını anlattı. Savcılık okulda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde ise kameraların 40 gün kayıt yaptığını belirledi.

22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli öğretmen U.U.'nun 12 yaşından küçük olan mağdur çocukları ayrı ayrı farklı zaman dilimlerinde cinsel amaçla istismar ettiğini ifade ederek 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
Sabah
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