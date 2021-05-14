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'Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarını bayram sonunda açıklayacak'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Bayram sonu Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından üreticilerimizi memnun edecek seviyede TMO alım fiyatları açıklanacak"- "Üreticilerimiz tarafından TMO'ya arz edilecek hububat ve bakliyat ürünlerinin tamamı TMO tarafından alınacaktır"- "Kuraklık ile yaptığımız etkin mücadele sayesinde bu yıl üretimde çok büyük bir kayıp yaşamadan sezonu tamamlamak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz"
 14 Mayıs 2021 12:20
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'Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarını bayram sonunda açıklayacak'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bayram sonu, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından üreticilerimizi memnun edecek seviyede TMO alım fiyatları açıklanacak." dedi.

Pakdemirli, Bakanlık personeliyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği bayramlaşmada, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için 150 binden fazla personelle 81 il ve 922 ilçede yoğun gayret gösterdiklerini bildirdi.

Bu yıl etkisini göstermeye başlayan kuraklığın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olarak başladığını dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şu anki veriler bölgesel kuraklık yaşandığı yönünde. Geçen yıl bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırsak da bu yıl kuraklık nedeniyle hububat üretimimizde geçen yıla göre bir miktar düşüş gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Anadolu'nun kaderi olan kuraklık ile yaptığımız etkin mücadele sayesinde bu yıl üretimde çok büyük bir kayıp yaşamadan sezonu tamamlamak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, sulamaya açılacak yeni tarım alanlarıyla birlikte kuraklığın etkisini de azaltmayı hedefliyoruz. Tabii bu hasat döneminde üreticimizin kuraklıktan en az seviyede etkilenmesi için sizlerin sahada, çiftçimizin yanında olması oldukça önemli. Kuraklıktan dolayı, olası hasar tespitlerini hızlıca yaparak Bakanlık Merkeze bildirmeniz, yapacağımız çalışmaların ve desteklerimizin etkinliğini daha da artıracaktır."

Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında tarımsal desteklerde artışın yanında etkin müdahale alımları yürüttüklerine işaret ederek, son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

Müdahale alımlarında üretici dostu politikalar yürüttüklerini ve bunu da müdahale kurumlarını zarar ettirmeden yaptıklarını belirten Pakdemirli, "Bayram sonu, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından üreticilerimizi memnun edecek seviyede TMO alım fiyatları açıklanacak. Üreticilerimiz tarafından TMO'ya arz edilecek hububat ve bakliyat ürünlerinin tamamı TMO tarafından alınacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hububat ve bakliyat alımlarının sorunsuz ve başarılı bir şekilde yürütüleceği konusunda emin olarak yeni hasat ve alım döneminin memleketimiz, üreticilerimiz ve Bakanlığımız için hayırlı olmasını dilerim." dedi.

- "Bugüne kadar 150 bin ton patates ve 32 bin ton kuru soğan dağıttık"

Ramazan ayının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için TMO'yu patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı için görevlendirdiklerini anımsatan Pakdemirli, "Başarıyla yürüttüğümüz bu çalışma ile yeni hasat dönemi öncesi üreticilerimizin ellerindeki ürünlerin israfını önledik ve bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Bugüne kadar 81 ilimizde toplam 150 bin ton patates ve 32 bin ton kuru soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece, hem üreticimizin depolarındaki ürünlerin israf olmasını önlemiş olduk hem de gelecek sezonda üretim yapma isteklerini de güçlendirdik." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, hava sıcaklığının artmasıyla orman yangınları konusunda hassas bir döneme girildiğine dikkati çekerek, bu yıl da meteorolojik şartlara göre yangın riskinin yüksek olacağının tahmin edildiğini dile getirdi.

Yangınla mücadelede 4 insansız hava aracı (İHA) ve ilk kez insansız helikopter kullanılacağını belirten Pakdemirli, haberleşme sistemini daha sağlıklı hale getirmek için bu yıl Yangın-Cell uygulamasını kullanmaya başlayacaklarını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "Ekiplerimizin yangın mahalline daha kısa sürede ulaşması için Orman Navigasyon Sistemi'ni de bu yıl kullanmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Rekolteyi takip edin"

Bakanlık personelinden sık sık sahada, çiftçilerin yanında olmalarını ve salgın sürecinde tarımsal faaliyetlerin kesintiye uğramaması için süreci takip etmelerini isteyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin, üreticilerimizin tarımsal kuraklıktan en az seviyede etkilenmesi yönünde çalışmalarınızı yoğunlaştırın. Çiftçilere alternatif gelir getiren, ürünlerin katma değerini artıran projelerle bizlere gelin. Tarımsal su kullanım planlaması yaparak gerekli tüm tedbirleri alacak çalışmaları yapın. Çalışma bölgenizde, yerel dinamikleri de hayata geçirerek ekilmedik bir karış toprak bile bırakmamalıyız. Üreticileri, doğru ve karlı üretime, verimli çeşitlere yönlendirelim. Demonstrasyonlar yaparak bu çeşitleri sahada çiftçimize gösterelim. İşlemeli tarıma elverişli olmayan eğimli tarım arazilerini üretime açmak konusunda çalışmalar yapalım. Hazine arazilerini üretime kazandırmak için her bir boş araziyi tespit ederek üretime kazandıralım. Hububatta hasadın başladığı bu dönemde ilinizin bitkisel ürünlerinin rekoltelerinin takip edilmesi ve olası riskleri ve çözüm önerilerini ilgili birimlere bildirin. Hasat kayıplarını engelleyecek şekilde biçerdöver kontrollerinin etkin yapılmasını sağlayın. Çünkü bir danenin bile kaybına izin verilmemesi, bu yılın en önemli çalışmalarından bir tanesidir."

Pakdemirli, halkın sağlığını tehlikeye sokan gıda üretim ve satış yerlerinin gözünün yaşına bakılmamasını da istedi.

- "Algı operasyonları yürütülüyor"

Kayıp-kaçak oranı ve atık su sorunlarını çözmeyen belediyelerin Devlet Su İşlerinden (DSİ) içme suyu yatırımına ilişkin talepte bulunmamalarının sağlanmasını isteyen Pakdemirli, "Tarımda kullanılan atık su oranı olan yüzde 3'ü, yüzde 10'a nasıl çıkarırız, çıkarmak için ne gerekli? Pilot illerde yapılan çalışmalar dışında Türkiye geneli için çözüm bulunmalı. Uygun olan DSİ taşınmazlarının satış ve benzeri yöntemlerle değerlendirilip yatırımlara ilave ödenek sağlanması hususunda çalışma yapılmalı." dedi.

Pakdemirli, orman yangınları konusunda kamuoyunda "gerçek dışı algı operasyonları" yürütüldüğüne işaret ederek, "Sizlerin bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmeniz şart. Bu sebeple yangında zarar gören yerlerde yapacağınız ormana dönüştürme faaliyetlerinizi topluma sunmanız, sosyal medya aracılığıyla duyurmanız büyük önem arz ediyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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