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Emlakçıyı darbettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da emlakçıyı darbettikleri ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
|14 Mayıs 2021 12:21
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Erenler Mahallesi 2772 Sokak'taki emlakçının önünde tanımadığı 3 kişi tarafından darbedildiği ve kendisine doğrultulan tabancayla havaya ateş açıldığını öne süren Mehmet Durgut (32), polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede şüpheliler E.L, N.E. ve B.M'yi yakaladı.
Bölgedeki bir bahçede, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 2 mermi bulundu.
Şüphelilerden N.E. ile B.M. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.L'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
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