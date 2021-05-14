Dışişleri, saldırıya uğrayan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu
|14 Mayıs 2021 12:59
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artması, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan AA kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmaları, İsrail'in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koymaktadır." ifadesine yer verildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığının endişeyle öğrenildiği aktarılan açıklama, şunlar kaydedildi:
"Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, AA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Açıklamada, Türkiye'nin, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdüreceği vurgulandı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında AA kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri dün yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
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