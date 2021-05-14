MHP, AK Parti, DSP, BBP, Saadet ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle bayramlaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yeni anayasa çalışmalarının bir uzlaşmayı gerektirdiğini, bunun önce ittifak içerisinde olacağını söyledi.

MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Karakaya'nın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'dan oluşan heyet, ilk bayramlaşmayı Genel Başkan yardımcıları Onur İşte, Hasan Erçelebi, Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe'den oluşan DSP heyetiyle gerçekleştirdi.

Gelecek bayramlaşmaların Kovid-19 salgınının olmadığı ortamlarda yapılması temennisinde bulunan ve DSP camiasının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Karakaya, "Ramazanın özellikle son 10 günü önemli. Ama son 10 güne girdiğimizde İsrail ordusunun yaptığı bu saldırılılar oradaki sivil, savunmasız Filistinlilere değil, gerçekten tüm dünyadaki mazlumlara yapılmış bir saldırı." dedi.

Filistin'de yaşananları "insanlık dramı ve trajedi" olarak değerlendiren Karakaya, uluslararası toplumun bu konuda ikircikli davrandığını savundu. Karakaya DSP heyetinin yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Anayasa ile ilgili böyle bir çalışma yaptık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2018'den bu yana fiili uygulamasını da dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tüm kurum ve kurullarıyla uygulamaya koyacağımızı söylemiştik. Bu anlamda bu sürecin içerisindeki tecrübeler de dikkate alarak böyle bir hazırlık yaptık ve sunduk. Bu bir uzlaşmayı gerektiriyor, uzlaşma önce ittifak içerisinde olacak daha sonra Meclis içerisinde olacak. 360'ı MHP değil hiçbir siyasi partinin bulması mümkün değil. Ama düşünce doğruysa herkesin bunun etrafında toplanacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Karakaya, ayrıca DSP'nin merhum genel başkanlarından Bülent Ecevit'i rahmetle andı.

- AK Parti ile bayramlaşma

MHP heyeti daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, MYK Üyesi Ayten Aydın ve Muhammed Cem Çekerek'in yer aldığı AK Parti heyetiyle bayramlaştı.

Karakaya, Türkiye'nin son dönemde özellikle dış politika ve terörle mücadele konusunda gösterdiği başarının artık kimsenin inkar edemeyeceği seviyelerde olduğunu belirterek dünya genelinde birçok önemli gelişmenin yaşandığına işaret etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını hatırlatan Karakaya, "Özellikle de bizim açımızdan Müslümanlar açısından kutsal sayılan bir ayda, hatta o kutsal ayın belki de en kutsal günleri olarak ifade ettiğimiz bir döneme girerken bayram da dahil yapılan bu insanlık trajedisi, dünya toplumlarının, dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Karakaya, bu süreçte sosyal medyanın doğru kullanılması ve paylaşımların engellenmesine karşı tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak dünyanın dört bir yanında insanlığa yapılan saldırıların Kurban Bayramı'nda dinmesi ve bitmesini diledi.

- BBP heyeti ile görüşme

AK Parti'nin ardından Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Genel Sekreter Yardımcısı Tevfik Eren ve MYK üyesi Dilek Keskin'in yer aldığı BBP heyetiyle bayramlaştı.

Karakaya, BBP heyetinin dünyadaki Müslümanların sıkıntılarına sadece Türkiye'den tepki geldiğinin anımsatması üzerine, "Nedir Türk milliyetçiliğinin gayesi? Nizamı alemdir. Yani ecdat ne zaman ki çekildi emperyalistlerin alanları genişledi, ondan sonra insanlıkta huzur kalmadı. Biz nizamı alem diye Türk milliyetçiliği yapıyoruz. Biz Türk milliyetçilerine çok iş düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeniden Refah Partisiyle bayramlaşma

Daha sonra Genel Sekreter Suat Pamukçu, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin'den oluşan Yeniden Refah Partisi heyetiyle bayramlaşıldı.

Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İnsanlığın Huzuru Projesi"ni hatırlatarak "Dini, dili, ırkı rengi ne olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçlar ve bu trajedilere karşı hep birlikte ayakta olmamız lazım." ifadesini kullandı.

- Saadet Partisi heyetiyle bayramlaşma

MHP heyeti daha sonra Genel Başkan yardımcıları Cafer Güneş ve Atik Ağdağ'dan oluşan Saadet Partisi heyetiyle bayramlaştı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere Türk ve İslam dünyasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Karakaya, bu olayların 100 yıl öncesinden hedeflenmiş birtakım stratejiler olduğunu söyledi. Karakaya, milli görüş ile ülkücü hareket arasında geçmiş dönemlerde milli konularda birliktelikler yapıldığını hatırlatarak Türkiye'nin güçlü olması durumunda İslam dünyasında yaşanan üzücü olaylar karşısında gerekli adımların atılabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Filistin'de insanlık trajedisi yaşandığını, uluslararası toplumun bu konuda görünürde bir şey yapıp gerçek anlamda inisiyatif almamasının kendilerini üzdüğünü bildirdi.

Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un yer aldığı heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer ve Deniz Demir'den oluşan heyetle bayramlaştı. Ramazanın son günlerinde Filistin'de yaşananlara tüm siyasi partilerin görüş, düşünce ve yaklaşımlarının aynı olmasının önemli olduğuna dikkati çeken Karakaya, "İnsanlık trajedisi yaşanıyor. Uluslararası toplumun bu konuda görünürde bir şey yapıp gerçek anlamda inisiyatif almamaları bizi üzüyor." ifadesini kullandı.

Karakaya, Türk-İslam coğrafyalarında zulümlerin görüldüğünü anımsatarak "Bunun da önünde duracak ülke tek. Filistin olayında da yaşananlara, ülkelerin tavırlarına baktığımızda Türkiye'den başka da olmadığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu konularda Türkiye'de gerekli inisiyatifleri alacak. Türkiye kadar kimse bu arenada kendini ortaya koymuyor. Buradaki mesele artık insanlıkla ilgili bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Adana Milletvekili Ersoy da bugünün 14 Mayıs Eczacılık Günü olduğunu hatırlatarak "Büyük riskler altında çalışan saygıdeğer meslektaşlarımızın gününü kutlamak istiyorum. Ayrıca Kovid-19 nedeniyle görevleri başında hayatlarını kaybeden arkadaşlarımız da rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

İnsanlığın ihtiyacının huzur olduğunu aktaran Karakaya, "İnsanlık hiç de iyi bir yere gitmiyor. Biz MHP olarak 'İnsanlığın Huzuru' ismiyle tamamen akademik alanında konusunda çok değerli bilim insanlarının çalıştığı bir projeyi kitaplaştırdık. İnsanlığın barış, kardeşlik buna ihtiyacı var. Huzur bunların içerisinde üst noktada. İnşallah huzurlu günleri yakın zamanda görürüz diyoruz." diye konuştu.