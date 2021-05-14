Netflix'ten Fatih Terim sürprizi

Dünya üzerinde sporcular için yaptığı belgesellerle dikkat çeken Netflix, Türkiye'deki ilk ismi seçti: Fatih Terim.

Başta NBA olmak üzere Avrupa futbolunun önde gelen isimlerinin belgeselini yapan Netflix, Türkiye'de spor alanındaki ilk tercihini Fatih Terim'den yana yaptı. Netflix, Galatasaray ile ismi özdeşleşen Terim'in belgeselinini yapımını duyurdu. kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te" denildi.

Fatih Terim de belgeseli duyurdu ve "Kameraları, ışıkları hazırla. Netflix Türkiye başlıyoruz..." açıklamasını yaptı.