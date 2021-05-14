1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Netflix'ten Fatih Terim sürprizi

Internet üzerinden abolenik yayıncılığı yapan Netflix, Türkiye'deki ilk belgeseli Fatih Terim için yapacak.
 14 Mayıs 2021 13:24
+Aa- Yazdır
Netflix'ten Fatih Terim sürprizi

Dünya üzerinde sporcular için yaptığı belgesellerle dikkat çeken Netflix, Türkiye'deki ilk ismi seçti: Fatih Terim.

Başta NBA olmak üzere Avrupa futbolunun önde gelen isimlerinin belgeselini yapan Netflix, Türkiye'de spor alanındaki ilk tercihini Fatih Terim'den yana yaptı. Netflix, Galatasaray ile ismi özdeşleşen Terim'in belgeselinini yapımını duyurdu. kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te" denildi.

Fatih Terim de belgeseli duyurdu ve "Kameraları, ışıkları hazırla. Netflix Türkiye başlıyoruz..." açıklamasını yaptı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
14 Mayıs 2021 10:34		 Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti
13 Mayıs 2021 14:02
Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı
13 Mayıs 2021 13:38		 Şampiyonluk yarışında tüm hesaplar
12 Mayıs 2021 09:49
Galatasaray, umudunu son haftaya bıraktı
11 Mayıs 2021 22:37		 Beşiktaş, şampiyonluğu tehlikeye attı
11 Mayıs 2021 22:35
Fenerbahçe, şampiyonluk fırsatını geri tepti
11 Mayıs 2021 22:34		 Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi
11 Mayıs 2021 20:59
Şenol Güneş: Lisansı olmayan hocalık yapmamalı
11 Mayıs 2021 08:56		 Süper Lig'de şampiyon ve küme düşenler yarın belli olabilir
10 Mayıs 2021 11:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:38 - Eski CHP'li Ateş'ten, Babacan ve Davutoğlu eleştirisi13:33 - Meteorolojiden bazı doğu ve kuzeybatı illeri için sağanak uyarısı13:32 - THY, Tel-Aviv seferini iptal etti13:30 - Çanakkale'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı13:24 - Netflix'ten Fatih Terim sürprizi13:10 - İkna edilerek teslim olan terörist, HDP'deki konumunu anlattı
12:59 - Dışişleri, saldırıya uğrayan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu12:45 - MHP, AK Parti, DSP, BBP, Saadet ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle bayramlaştı12:22 - İnternetten alışverişte tüketiciler 'mobil uygulamaları' tercih etti12:21 - Emlakçıyı darbettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı12:20 - 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarını bayram sonunda açıklayacak'12:18 - Arnavut yazar Bahiti: Filistin'in masum çocuklarını sadece Erdoğan koruyabilir
12:16 - Takdir belgesi karşılığında öğrencilerini istismar etti12:07 - Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir12:05 - Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı11:49 - AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı11:49 - Adana'da babasını öldüren zanlı tutuklandı
11:48 - Ticarette engeller 'Engelsiz PttAVM.com Projesi' ile aşılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sedat Peker'i kim konuşturuyor?
Mehmet Ağar: Sürç-i lisan oldu, özür diliyorum
Bilim Kurulu üyesi: Okullar, Mayıs sonuna doğru açılabilir
Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar!
Profesör koronavirüse yenik düştü
Bekçilerin müdahalesine kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
Mimar Sinan Üniversitesi'nde 80 bin liralık mobbing davası
Bakan Selçuk: Toplumun desteğiyle kaybı telafi edeceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ev alma komşu al 3
işleyen demir ışıldar 1
bayram arifesi 1
bayram 3
kamuoyu önünde 1
En sevmediğiniz özelliğiniz 3
Takviye edici gıdalar 2
kendiliğinden ihkakı hak 1
paçalı tavuk 1
Şşşş sessiz olun.Müslümanlar uyuyor 3
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam