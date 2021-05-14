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THY, Tel-Aviv seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Tel-Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini güvenlik gerekçesiyle iptal etti.
 14 Mayıs 2021 13:32
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THY, Tel-Aviv seferini iptal etti

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. THY de İstanbul Havalimanı'ndan bugün planlanan Tel-Aviv seferini güvenlik nedeniyle iptal etti.

THY'nin internet sitesinde, yarın ve pazar günü planlanan seferleri için ise bilet satışının yapılmadığı görüldü.
Anadolu Ajansı
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