THY, Tel-Aviv seferini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Tel-Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini güvenlik gerekçesiyle iptal etti.
|14 Mayıs 2021 13:32
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Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. THY de İstanbul Havalimanı'ndan bugün planlanan Tel-Aviv seferini güvenlik nedeniyle iptal etti.
THY'nin internet sitesinde, yarın ve pazar günü planlanan seferleri için ise bilet satışının yapılmadığı görüldü.
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