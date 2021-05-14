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Çok tartışılan o maketler belediyece kaldırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatıyla belediyemizin ilgili birimlerince değerlendirilmiş, maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır
 14 Mayıs 2021 14:06
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanı Yonca Kavşağı'ndaki alana yerleştirilen iki maket hakkındaki eleştirilerin, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla ilgili birimlerce değerlendirildiğini ve maketlerin bulundukları yerden kaldırıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ulaşabilen kayıtlara ve yapılan açıklamaya rağmen, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, maketlere 4 milyon 412 bin 835 lira ödendiği iddiasının yalan ve iftira olduğu belirtildi.

Bu bedelin 11 Mayıs'ta yapılan açıklamada ifade edildiği gibi 170 bin metrekarelik alanda, drenaj hatları, su depoları, çimlendirme, ağaçlandırma, çalı ekimi gibi işlerin tamamını içeren ihalenin tutarı olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu ihalenin, açık ihale usulüyle yapıldığı, canlı yayınlandığı ve en ekonomik teklifi veren firma tarafından üstlenildiği aktarıldı.

Çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatıyla belediyemizin ilgili birimlerince değerlendirilmiş, maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır. Maket yapımcısı, eleştirileri dikkate alacak şekilde ürünlerini yenileyecek, ilgili birimlerin onayıyla belediyemize teslim edecektir. Duyarlılık ve yapıcı eleştirileri için Diyarbakır kamuoyuna teşekkür ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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