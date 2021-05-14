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Alanya'da 32 yaşındaki kadın kabloyla asılı halde ölü bulundu
Alanya'da 32 yaşındaki kadın kabloyla asılı halde ölü bulundu
|14 Mayıs 2021 14:18
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 32 yaşındaki kadın, boynundan kapıya kabloyla asılı vaziyette ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerinde duran polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi Kökoğlu Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen yakınları İpek A. (32) isimli kadını odanın kapısına boyundan kabloyla asılı vaziyette buldu. Bunun üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaptıkları kontrollerde İpek A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerine durulan kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşma başlatıldı.
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