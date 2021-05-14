Amasya'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmeyen köy örnek oluyor
|14 Mayıs 2021 14:19
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Köy muhtarı Metin Şahin, gazetecilere, 40 haneli 50 nüfuslu köylerinde hiç koronavirüs vakasına rastlanılmadığını söyledi.
Sürekli, kapı kapı gezerek köylünün ateşlerini ölçüp, maske dağıttığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Ülkemizde 2020 yılı Mart ayında görülmeye başlamasından sonra sıkı tedbirler alarak köyümüzü bu beladan korumaya çalışıyoruz, Hiç vaka görülmemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi çok dikkat ettik, köy halkımıza dezenfektan, kolonya ve maske dağıtımı yaptık ve dağıtmaya da devam ediyoruz. İlk dönemlerde vatandaşlarımızın ateşlerini her hafta ölçüyorduk, şimdi ise iki haftada bir ateş ölçüp, maske dağıtmaya devam ediyoruz ve köyümüzü bu şekilde virüsten korumaya çalışıyoruz. Dışarıdan köyümüze gelen vatandaşlarımıza 15 gün evlerinde kalmalarını öneriyoruz."
Köy sakinlerinden 82 yaşındaki Kaya Durmuş Ülker, "Muhtarımız köy halkının maske takmasına dikkat ediyor, ateşlerini ölçüyor ve dışarıdan gelenleri kontrol ederek evlerinde kalmalarını sağlıyor. Allah razı olsun muhtarımızdan." diye konuştu.
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