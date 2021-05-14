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Kayseri'de KKKA şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 42 yaşındaki vatandaş yaşamını yitirdi.
|14 Mayıs 2021 14:30
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Köseoğlu, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide boynuna kene yapıştığını fark etti.
Keneyi eliyle çıkaran Köseoğlu, daha sonra fenalaşınca Develi Devlet Hastanesine gitti.
Durumunun ağırlaşması üzerine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Köseoğlu, hayatını kaybetti.
Köseoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
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