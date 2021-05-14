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Adalet Bakanı Gül, infaz koruma memurlarıyla bayramlaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki infaz koruma memurlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
 14 Mayıs 2021 14:56
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Adalet Bakanı Gül, infaz koruma memurlarıyla bayramlaştı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Gül, Şehitkamil Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Burada görevli infaz koruma memurlarıyla buluşan Gül, görevlilerle bayramlaştı ve taleplerini dinlendi.

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumu çalışanlarının büyük fedakarlık ve özveriyle çalıştığını söyledi. Özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için gayret ettiklerini ifade eden Gül, "Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi, çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarının daha fazla iyileşmesi için çalışmalar, bizim temel gündemimizdir. Bu konuda güzelce neticeler almayı ümit ediyoruz." dedi.

Gül, personellerinin daha iyi koşullarda çalışmalarıyla ilgili iyi gelişmelerin olduğuna aktararak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin sayesinde eski çalışma ortamları, eski imkanlar artık geride kaldı. Şimdi çok daha iyi imkanlarımız var ama personellerimiz daha iyisine layıktır anlayışıyla daha güzel ortamlar olunması için çalışmalara devam ediyoruz. Tüm personelimizin bayramını tebrik ediyorum. Rabb'im baklava tadında ve sağlık içinde nice bayramlara kavuştursun."

Buranın ardından Gül, Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu da ziyaret etti, jandarma birliğiyle bayramlaştı. Gül daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçerek, merkezde incelemelerde bulundu, çalışanlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Bakan Gül ayrıca yol güzergahındaki uygulama noktasındaki polislerle de bayramlaştı.

Gül'e ziyaretlerinde Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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