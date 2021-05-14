AK Parti'nin siyasi partilerle bayramlaşması tamamlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Bugün itibarıyla baktığınızda uzun yıllardır devam eden bilinçli, iradi bir ülkenin, bir devletin, İsrail devletinin uyguladığı bir terör politikası var. Asimile etmeye, yok etmeye çalışıyor. Bugün itibarıyla 14 çocuk hayatını kaybetti, şehit oldu, 100'ün üzerinde insan öldürüldü. Bunun bir soykırım olduğunu düşünüyorum." dedi.

AK Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP ve MHP heyetlerinin ardından HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi heyetleriyle de video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Zengin ile Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan heyet, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler ve Gençlik Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu ile görüştü.

Görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını hatırlattı. Filistin'de yaşananların Ramazan Bayramı'nı zehir ettiğini vurgulayan Zengin, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Dünya 5'ten büyüktür" yaklaşımını ortaya koyduğunu söyledi. "Biz sadece Türkiye için barış istemiyoruz." diyen Zengin, Ortadoğu'da barış olmadan dünyada barışın sağlanamayacağını dile getirdi.

Zengin, Birleşmiş Milletler'de bazı başlıkların yeniden açılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

- "Filistin halkı köşeye sıkıştırılıyor"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 1948'de Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin kabul edildiğini anımsatan Zengin, Filistin halkına uygulanan zulmün, soykırımla alakalı tanımların gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti. Zengin, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla baktığınızda uzun yıllardır devam eden bilinçli, iradi bir ülkenin, bir devletin, İsrail devletinin uyguladığı bir terör politikası var. Asimile etmeye, yok etmeye çalışıyor. Bugün itibarıyla 14 çocuk hayatını kaybetti, şehit oldu, 100'ün üzerinde insan öldürüldü. Bunun bir soykırım olduğunu düşünüyorum. Birleşmiş Milletler nezdinde Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi üzerine daha fazla konuşarak soykırım suçunun nitelikleri, maddi ve manevi unsurları üzerinde daha detaylı çalışma yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bir topluluk, Filistin halkı köşeye sıkıştırılıyor, ilaçtan, yiyecekten, temel insani ihtiyaçlarını gidermekten mahrum. Son yapılan bombalamalarda insanların elektriğe, suya, sağlık hizmetlerine, hekime ulaşması engelleniyor. Bunlar soykırım değil de nedir? İlla gaz odalarına mı koymak lazım? Bu insanlar açık havada havasızlar."

Zengin, Filistin'in yaşadığı zulme, soykırıma dünyanın itiraz etmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti heyeti, HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Atik Ağdağ ve Cafer Güneş, BBP Genel Başkan Yardımcıları Üzeyir Tunç, Tevfik Eren ve MKYK Üyesi Dilek Keskin, DSP Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi, Onur İste, Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcıları Muhammet Kelleci, Rıfat Merih Aktaş, Nuri Efe ve Genel İdare Kurulu Üyesi Cahit Karakuş, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Kadın Kolları Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Genel Sayman Vekili Yıldırım Gençer, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Semih Narlı ve Şermin Cihanoğlu ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Çağlar Çamalan'dan oluşan heyetlerle de bayramlaştı.