Kısıtlamayı ihlal etti, 'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü
|14 Mayıs 2021 15:03
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Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet göstererek "Savcı akrabam var" diyerek tehditler savurdu. O sırada bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin S. Kelepçelenerek taşıma aracı beklerken görüntü alan gazetecileri görünce olay yerinde koşarak kaçmaya çalıştı. Kaçamadan yakalanan şahıs kendisini yere atarak "Kendimi öldürürüm, çekmesin. Canımı al Allah'ım" diyerek bağırdı.
Gelen taşıma aracı ile işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen Hüseyin K'nin motosikleti ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.
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