Bir hekim daha koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Dr. Süreyya Salihustaoğlu, koronavirüs nedeniyle bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
|14 Mayıs 2021 15:00
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Süreyya Salihustaoğlu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bir süre önce koronavirüse yakalanan Dr. Salihustaoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir aydır tedavi görüyordu.
İstanbul Tabip Odası (İTO) sosyal medyadan yapılan paylaşımla Dr. Salihustaoğlu'nun vefatını duyurdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Amasya'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmeyen köy örnek oluyor
14 Mayıs 2021 14:19
|Kars'ta anlaşma sağlanamayan 15 aile, kısmen baraj suyu altında köyü terk etmiyor
14 Mayıs 2021 14:15
|Meteorolojiden bazı doğu ve kuzeybatı illeri için sağanak uyarısı
14 Mayıs 2021 13:33
|'Korona var öpme' klibi çeken türkücü, koronavirüse yakalandı
14 Mayıs 2021 11:11
|Bilim Kurulu üyesi: Okullar, Mayıs sonuna doğru açılabilir
14 Mayıs 2021 10:07
|Klavye Takımı, 9 madalyayla dünya şampiyonluğunu kazandı
14 Mayıs 2021 10:04
|Profesör koronavirüse yenik düştü
14 Mayıs 2021 09:49
|Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
14 Mayıs 2021 09:44
|'Çocukken en çok harçlığı ben toplardım'
14 Mayıs 2021 09:39
|'Kuraklık sorunu, pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek'
14 Mayıs 2021 09:29