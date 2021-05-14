İslahiye'de 5 dakika arayla 2 deprem
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde,5 dakika arayla Richter ölçeğine göre 3,5 ve 2.7 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi
|14 Mayıs 2021 15:07
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AFAD ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine saat 13.14'de merkez üssü İslahiye olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bu sarsıntıdan 5 dakika sonra bu kez yine İslahiye olan 2.7 büyüklüğünde deprem oldu.
İlçede yaşayanların hissettiği deprem kayba yol açmadı.
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