1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eczacılar Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Pandemide herkese ilaç oldunuz. Fedakar çalışmanız ve sabrınız için her birinize minnettarız. Sizin sayenizde bir kez daha biliyoruz ki insan sağlığına hizmet edenler, merhametin, iyiliğin ve diğer insani vasıfların en çok görüldüğü mesleğin mensuplarıdır"
 14 Mayıs 2021 15:25
+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eczacılar Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında herkese ilaç olduğunu belirttiği eczacılara çalışmaları ve sabırları için minnettar olduklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı video mesajla, 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü kutladı.

Eczacıların Kovid-19 salgınında hastane personeli yanında doğrudan risk alan meslek grubu olduğuna, salgında sağlık personelleri içinde ilk kaybın da bu meslek grubundan verildiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Tanının, eczayla ve ilaçla şifaya vardığını, muayene odasıyla eczane arasındaki yakınlığı, en iyi hastalar bilir. İlaç olan insan ve insan davranışlarıdır. Toplumun size bu denli sevgi ve saygı duymasının sebebi bundandır.

Pandemide de herkese ilaç oldunuz. Fedakar çalışmanız ve sabrınız için her birinize minnettarız. Sizin sayenizde bir kez daha biliyoruz ki insan sağlığına hizmet edenler; merhametin, iyiliğin ve diğer insani vasıfların en çok görüldüğü mesleğin mensuplarıdır. Sizlere şükran duyuyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'nin siyasi partilerle bayramlaşması tamamlandı
14 Mayıs 2021 14:57		 Adalet Bakanı Gül, infaz koruma memurlarıyla bayramlaştı
14 Mayıs 2021 14:56
Erdoğan: Pazartesinden itibaren takvimi işletmeye başlıyoruz
14 Mayıs 2021 14:10		 Eski CHP'li Ateş'ten, Babacan ve Davutoğlu eleştirisi
14 Mayıs 2021 13:38
MHP, AK Parti, DSP, BBP, Saadet ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle bayramlaştı
14 Mayıs 2021 12:45		 Arnavut yazar: Filistin'in masum çocuklarını sadece Erdoğan koruyabilir
14 Mayıs 2021 12:18
Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir
14 Mayıs 2021 12:07		 AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı
14 Mayıs 2021 11:49
Adalar'daki atların akıbeti tartışılmaya devam ediyor
14 Mayıs 2021 11:40		 Sedat Peker'i kim konuşturuyor?
14 Mayıs 2021 10:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:11 - Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?17:06 - WhatsApp'ta son 1 gün! Kullanıcılar ne diyor?16:55 - Validen sevindiren vaka açıklaması: 100 rakamını gördük16:42 - Bu ildeki vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı16:33 - 10 yaşındaki çocuğu polisler annesinin mezarına götürdü16:28 - Koronavirüs aşısı olanlar kan bağışı yapabilir mi?
16:16 - Formula 1 Türkiye GP'si kısıtlamalar nedeniyle iptal edildi16:08 - Bayram sabahı vurulan imam toprağa verildi16:00 - Uçuruma devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü15:52 - İsrail hamile bir kadının olduğu 6 kişilik ailenin tüm fertlerini katletti15:49 - Bayramda da aşılama devam ediyor15:36 - 'Bizim Çocuklar'ın EURO 2020 geniş kadrosu açıklandı
15:31 - Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları yükseldi15:25 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eczacılar Günü'nü kutladı15:20 - Husumetli komşularına ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı15:16 - Şehit özel harekat polisi Denizli'de toprağa verildi15:07 - İslahiye'de 5 dakika arayla 2 deprem
15:03 - Kısıtlamayı ihlal etti, 'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Pazartesinden itibaren takvimi işletmeye başlıyoruz
Sedat Peker'i kim konuşturuyor?
Bilim Kurulu üyesi: Okullar, Mayıs sonuna doğru açılabilir
Mehmet Ağar: Sürç-i lisan oldu, özür diliyorum
Takdir belgesi karşılığında öğrencilerini istismar etti
Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar!
Profesör koronavirüse yenik düştü
Bekçilerin müdahalesine kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
Mimar Sinan Üniversitesi'nde 80 bin liralık mobbing davası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hatırlanmak 3
sigara 3
Takviye edici gıdalar 2
topun yan bahçeye kaçması 2
şeker 1
aşılıyım maskeli çalışanlı tanıtım filmi paylaşılması 6
bayram 3
anız 2
köşede beklemek 1
zaman 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam