Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları yükseldi
|14 Mayıs 2021 15:31
|+Aa- Yazdır
Filistinliler, Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi.
Filistin ve Tevhid bayraklarının açıldığı gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze'ye askeri destek çağrısı yapıldı.
- Cuma hutbesinde Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa'daki olaylar ele alındı
Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde Mescid-i Aksa'nın İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana bu kadar saldırıya maruz kalmadığını vurguladı.
Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve "işgal devletinin" buradan elini çekmesi gerektiğini söyledi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıya da dikkati çeken Şeyh Sabri, saldırının durdurulması gerektiğini kaydetti.
Şeyh Sabri, hutbe sonrası Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua etti.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İsrail hamile bir kadının olduğu 6 kişilik ailenin tüm fertlerini katletti
14 Mayıs 2021 15:52
|26 milyon dolarlık piyangonun vurduğu bileti pantolon cebinde yıkanmış
14 Mayıs 2021 10:53
|Beyaz Saray sözcüsü ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamadı
14 Mayıs 2021 09:15
|ABD'de normale dönüş için yeni adım: Maske zorunluluğu kalkıyor
14 Mayıs 2021 09:10
|Türkiye İsrail'i böyle sıkıştırıyor
14 Mayıs 2021 07:20
|İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
14 Mayıs 2021 07:00
|İsrail'in Lid kentinde 'İç savaş çıkabilir' uyarısı
14 Mayıs 2021 06:40
|BM Güvenlik Konseyi, Pazar günü toplanacak
14 Mayıs 2021 06:15
|İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
14 Mayıs 2021 00:52
|Gazze Şeridi'nde 3'ü kadın, 16 Filistinli daha şehit oldu
13 Mayıs 2021 22:13