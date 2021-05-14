İsrail hamile bir kadının olduğu 6 kişilik ailenin tüm fertlerini katletti
|14 Mayıs 2021 15:52
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İsrail savaş uçaklarının, top ve tanklarla eş zamanlı olarak dün gece Gazze Şeridine düzenlediği saldırılar sırasında Tanani ailesinin evi de hedef oldu.
Saldırıda, Rafet (38), Raviye Ebu Asr (35) ile karnındaki bebeği ve çocukları İsmail (6), Emir (5), Ethem (5) ve Muhammed (3) şehit oldu.
Saldırıda şehit olan Rafet'in kardeşi Hatim et-Tanani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların hedef gözetmeksizin düzenlendiğini belirtti.
Ev vurulduğu sırada kardeşi Rafet ile telefonda konuştuğunu ve vurulma sesini duyduğunu ifade eden Hatim "Kardeşimin evi de öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın birden fazla füzeyle doğrudan vuruldu." dedi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.
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