1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İsrail hamile bir kadının olduğu 6 kişilik ailenin tüm fertlerini katletti

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde yaşayan Tanani ailesinin tüm fertleri anne karnındaki bebek dahil İsrail tarafından katledildi
 14 Mayıs 2021 15:52
+Aa- Yazdır
İsrail hamile bir kadının olduğu 6 kişilik ailenin tüm fertlerini katletti

İsrail savaş uçaklarının, top ve tanklarla eş zamanlı olarak dün gece Gazze Şeridine düzenlediği saldırılar sırasında Tanani ailesinin evi de hedef oldu.

Saldırıda, Rafet (38), Raviye Ebu Asr (35) ile karnındaki bebeği ve çocukları İsmail (6), Emir (5), Ethem (5) ve Muhammed (3) şehit oldu.

Saldırıda şehit olan Rafet'in kardeşi Hatim et-Tanani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların hedef gözetmeksizin düzenlendiğini belirtti.

Ev vurulduğu sırada kardeşi Rafet ile telefonda konuştuğunu ve vurulma sesini duyduğunu ifade eden Hatim "Kardeşimin evi de öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın birden fazla füzeyle doğrudan vuruldu." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları yükseldi
14 Mayıs 2021 15:31		 26 milyon dolarlık piyangonun vurduğu bileti pantolon cebinde yıkanmış
14 Mayıs 2021 10:53
Beyaz Saray sözcüsü ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamadı
14 Mayıs 2021 09:15		 ABD'de normale dönüş için yeni adım: Maske zorunluluğu kalkıyor
14 Mayıs 2021 09:10
Türkiye İsrail'i böyle sıkıştırıyor
14 Mayıs 2021 07:20		 İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
14 Mayıs 2021 07:00
İsrail'in Lid kentinde 'İç savaş çıkabilir' uyarısı
14 Mayıs 2021 06:40		 BM Güvenlik Konseyi, Pazar günü toplanacak
14 Mayıs 2021 06:15
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
14 Mayıs 2021 00:52		 Gazze Şeridi'nde 3'ü kadın, 16 Filistinli daha şehit oldu
13 Mayıs 2021 22:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:11 - Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?17:06 - WhatsApp'ta son 1 gün! Kullanıcılar ne diyor?16:55 - Validen sevindiren vaka açıklaması: 100 rakamını gördük16:42 - Bu ildeki vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı16:33 - 10 yaşındaki çocuğu polisler annesinin mezarına götürdü16:28 - Koronavirüs aşısı olanlar kan bağışı yapabilir mi?
16:16 - Formula 1 Türkiye GP'si kısıtlamalar nedeniyle iptal edildi16:08 - Bayram sabahı vurulan imam toprağa verildi16:00 - Uçuruma devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü15:52 - İsrail hamile bir kadının olduğu 6 kişilik ailenin tüm fertlerini katletti15:49 - Bayramda da aşılama devam ediyor15:36 - 'Bizim Çocuklar'ın EURO 2020 geniş kadrosu açıklandı
15:31 - Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları yükseldi15:25 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eczacılar Günü'nü kutladı15:20 - Husumetli komşularına ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı15:16 - Şehit özel harekat polisi Denizli'de toprağa verildi15:07 - İslahiye'de 5 dakika arayla 2 deprem
15:03 - Kısıtlamayı ihlal etti, 'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Pazartesinden itibaren takvimi işletmeye başlıyoruz
Sedat Peker'i kim konuşturuyor?
Bilim Kurulu üyesi: Okullar, Mayıs sonuna doğru açılabilir
Mehmet Ağar: Sürç-i lisan oldu, özür diliyorum
Takdir belgesi karşılığında öğrencilerini istismar etti
Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar!
Profesör koronavirüse yenik düştü
Bekçilerin müdahalesine kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
Mimar Sinan Üniversitesi'nde 80 bin liralık mobbing davası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çevrimiçi şiddet 4
at arabası 4
telafisi olmayan şeyler 3
en sevdiğiniz özelliğiniz 1
işleyen demir ışıldar 1
kaale almamak 4
En sevmediğiniz özelliğiniz 1
15.05.2021 galatasaray ile malatya maçı 1
yaşam kalitesi 2
makarna 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam