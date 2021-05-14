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Koronavirüs aşısı olanlar kan bağışı yapabilir mi?

Kızılay kan merkezleri, azalan ulusal kan stoklarının tamamlanabilmesi için Ramazan Bayramı boyunca acık kalacak. Kan bağışı için uygun şartları taşıyan kişilerden kan bağışı kabul edilecek. Peki koronavirüs aşısı olanlar kan bağışı yapabilir mi?
 14 Mayıs 2021 16:28
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Koronavirüs aşısı olanlar kan bağışı yapabilir mi?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamımda Türkiye genelinde 14 Nisan'dan itibaren "kısmi kapanma", 29 Nisan'dan itibaren de "tam kapanma" uygulamaları başladı.

Tam kapanma döneminde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olarak kan bağışında bulunabiliyor. "Kanver.org" adresinden randevu alan vatandaşlar, kendilerine gönderilen SMS'i kontrol noktalarında güvenlik güçlerine göstermeleri muafiyet için yeterli oluyor.

Aşılanan kişi sayısı 25 milyon 600 bini geçti

Yurt genelinde COVID-19 salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için başlatılan aşılama programı devam ediyor. Vatandaşlar, BioNTech veya Sinovac aşılarından dilediğini seçerek aşı olabiliyor.

Bu kapsamda saat 15.35 itibarıyla, 14 milyon 844 bin 327 kişi birinci doz, 10 milyon 766 bin 107 kişi de ikinci doz aşısını yaptırırken, toplan aşı yapılan kişi sayısı ise 25 milyon 610 bin 434 oldu.

Aşı olanlar kan bağışlayabiliyor mu?

Koronavirüs aşısı olan birçok kişi, aşının ardından kan verip veremeyeceğini merak ediyor. Peki, koronavirüs aşısı olanlar kan bağışlayabiliyor mu?

Türk Kızılay'dan alınan bilgiye göre, sadece bağış sırasında kendisini sağlıklı, iyi hisseden ve kan bağışına ait uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden kan bağışı kabul ediliyor. Aşı olan bağışçıların ise aşıdan sonra en az 7 gün beklemeleri gerekiyor.
TRT
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