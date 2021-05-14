10 yaşındaki çocuğu polisler annesinin mezarına götürdü
Sakarya'da annesinin mezarına gitmek isteyen 10 yaşındaki çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel izinle kabristanlığa götürüldü
|14 Mayıs 2021 16:33
|+Aa- Yazdır
Serdivan ilçesinde oturan 10 yaşındaki Yasir Bal ve babaannesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinin yakınında bulunan Yazlık Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasını ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.
Yasir Bal, ziyaret sırasında polis ağabeylerine Kaynarca ilçesindeki annesinin mezarına gitmek istediğini, bu konuda kendisine yardımcı olmalarını söyledi.
Çocuğun isteğine duyarsız kalamayan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yasir ve babaannesini polis aracına bindirerek mezarlığa götürdü.
Annesinin mezarında dua eden Bal, polis ağabeylerine teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Validen sevindiren vaka açıklaması: 100 rakamını gördük
14 Mayıs 2021 16:55
|Bu ildeki vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
14 Mayıs 2021 16:42
|Bayram sabahı vurulan imam toprağa verildi
14 Mayıs 2021 16:08
|Uçuruma devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
14 Mayıs 2021 16:00
|Şehit özel harekat polisi Denizli'de toprağa verildi
14 Mayıs 2021 15:16
|İslahiye'de 5 dakika arayla 2 deprem
14 Mayıs 2021 15:07
|Ayder Yaylası en sakin günlerini yaşıyor
13 Mayıs 2021 23:07
|Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti
13 Mayıs 2021 22:12
|Düştüğü dereden 5 gün sonra kurtarıldı, kalabalığı görünce maske istedi
13 Mayıs 2021 18:11
|Tarlasına traktörüyle 'Hayırlı Bayramlar' yazdı
13 Mayıs 2021 18:03