Bu ildeki vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
Kocaeli'de tam kapanmayla birlikte vaka sayısındaki düşüş, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritaya yansıdı
|14 Mayıs 2021 16:42
|+Aa- Yazdır
Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmayla birlikte vaka sayıları düştü. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 24-30 Nisan tarihlerinde 100 bin kişide 437,65 olan vaka sayısı, 1- 7 Mayıs tarihlerinde 297,76'ya geriledi.
Vaka sayılarındaki düşüş HES uygulamasındaki yoğunluk haritasına da yansıdı. 30 Nisan tarihinde büyük bölümü çok yüksek riski ifade eden kırmızı renkte olan yoğunluk haritası, yerini maviye bıraktı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Validen sevindiren vaka açıklaması: 100 rakamını gördük
14 Mayıs 2021 16:55
|10 yaşındaki çocuğu polisler annesinin mezarına götürdü
14 Mayıs 2021 16:33
|Bayram sabahı vurulan imam toprağa verildi
14 Mayıs 2021 16:08
|Uçuruma devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
14 Mayıs 2021 16:00
|Şehit özel harekat polisi Denizli'de toprağa verildi
14 Mayıs 2021 15:16
|İslahiye'de 5 dakika arayla 2 deprem
14 Mayıs 2021 15:07
|Ayder Yaylası en sakin günlerini yaşıyor
13 Mayıs 2021 23:07
|Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti
13 Mayıs 2021 22:12
|Düştüğü dereden 5 gün sonra kurtarıldı, kalabalığı görünce maske istedi
13 Mayıs 2021 18:11
|Tarlasına traktörüyle 'Hayırlı Bayramlar' yazdı
13 Mayıs 2021 18:03