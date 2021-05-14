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Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma 17 Mayıs itibariyle bitiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; ''Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı uygulanacak'' ifadelerine yer verilmişti.
 14 Mayıs 2021 17:11
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17 günlük tam kapanma dönemi, pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek. Sokağa çıkma yasağının ne zaman bittiğine ve 17-18-19 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı.

Açıklamasında pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulamaya başlayacağını belirten Erdoğan, ''Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir'' dedi.

Kontrollü normalleşmeyle birlikte atılacak adımlar pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısının ardından açıklanacak.

Bayram mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, bu sürece ilişkin önemli bir mesaj vererek "Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Turkuaz tabloda yer alan günlük vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. Dün 11 bin 534 yeni vaka açıklandı. 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanmada hedef bu sayıyı 10 binin altına çekmek. Peki, günlük 10 bin yeni vaka kısıtlamaların kaldırılması için yeterli mi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Levent Akın, bu sayının yeterli olmadığını söyledi. Akın, tam kapanma sonrası dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Tam kapanmanın ardından gerçekleşme beklenen normalleşme dönemine ilişkin ortaya atılan bir senaryoya göre; tam kapanmanın ardından 3 aşamadan oluşan kademeli bir normalleşme süreci başlayacak.

Birinci döneme 17 Mayıs, ikinci döneme 31 Mayıs, üçüncü dönemeyse Temmuz ayında geçilecek.

Bayram sonrasında başlayacak olan ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gidenler, kademeli olarak geri dönebilecek. Kafeler, restoranlar ve lokantaların da açılması bekleniyor. Ancak saat kısıtlaması yine geçerli olacak.

Hafta içi sokağa çıkma yasağının 19.00'dan 21.00'a çekilmesi, cumartesi günü de sokak kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor. Pazar günleri kısıtlama devam edecek.

Kulislerden sızan bir diğer bilgiye göre; bu sene okullar açılmayacak. Uzaktan eğitim devam edecek.

Kontrollü normalleşmenin ikinci aşaması 31 Mayıs'ta başlayacak. Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerlerinin çalışma saati 20.00'den 22.00'ye çıkacak.

Açık alanı olan kahvehane ve çay ocağı gibi yerler valiliklerden izinle açılabilecek. İkinci aşamada pazar günü dahil sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Son aşamaya ise vaka sayılarındaki duruma göre Temmuz ayında geçilmesi planlanıyor. Bu dönemden sonra düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.

Üçüncü dönemde kafe ve restoranlar 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılmayacak. Nargileciler ve gece kulüplerinin açılması beklenmiyor. Bunun dışında üçüncü dönemde hayat neredeyse normale dönebilecek.
NTV
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