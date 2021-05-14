Erdoğan 'helallik istedi, Akşener ve Kılıçdaroğlu 'erken seçim' dedi
|14 Mayıs 2021 17:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklere rağmen kısıtlamalardan etkilenen vatandaşlardan hellalik istiyorum açıklaması muhalefetin de gündemine yerleşti. Millet İttifakı'nın iki ortağı; CHP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısı geldi.
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesaplarından açıklama yaparak erken seçim çağrısında bulunduklarını belirttiler.
Kılıçdaroğlu, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim, hemen." ifadelerini kullandı.
Akşener, ''Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim'' dedi.
Sayın @RTErdogan sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir.Meral Akşener (@meral_aksener) May 14, 2021
Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim.
Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim.
Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim. https://t.co/ddQQlJbg59
Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçimKemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2021
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