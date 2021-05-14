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Erdoğan 'helallik istedi, Akşener ve Kılıçdaroğlu 'erken seçim' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısında bulundu
 14 Mayıs 2021 17:30
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Erdoğan 'helallik istedi, Akşener ve Kılıçdaroğlu 'erken seçim' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklere rağmen kısıtlamalardan etkilenen vatandaşlardan hellalik istiyorum açıklaması muhalefetin de gündemine yerleşti. Millet İttifakı'nın iki ortağı; CHP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısı geldi.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesaplarından açıklama yaparak erken seçim çağrısında bulunduklarını belirttiler.

Kılıçdaroğlu, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim, hemen." ifadelerini kullandı.

Akşener, ''Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim'' dedi.

Memurlar.Net
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