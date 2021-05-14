Bayram günü 4 kişilik aileye dehşeti yaşatan kaza kamerada
|14 Mayıs 2021 18:16
|+Aa- Yazdır
Kaza, dün Pendik'te saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız nedeniyle pikap sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan otobüs durağına daldı. O esnada durakta bekleyen 2'si çocuk 4 kişilik aile çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kaza sonrası pikap sürücü ve yanındaki 2 kişi araç plakasını da sökerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kaçan şüpheliler hakkında çalışma başlatırken, feci kazada ağır yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, meydana gelen kaza çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duraktaki vatandaşlara çarptığı, çarpmanın etkisiyle şahıslardan birinin pikapın kasasına fırlarken, diğer 3 kişinin ise yola savrulduğu görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Gürültü' tartışmasında darbedilen profesör, hastanelik oldu
14 Mayıs 2021 18:45
|Valilikten yabancı uyruklu şahsın darp edilmesine ilişkin açıklama
14 Mayıs 2021 18:35
|Emekli polis, meslektaşlarının balkondan girdiği evinde ölü bulundu
14 Mayıs 2021 18:23
|Hacamata gelen kadınları taciz eden dernek başkan tutuklandı
14 Mayıs 2021 18:00
|Husumetli komşularına ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı
14 Mayıs 2021 15:20
|Kısıtlamayı ihlal etti, 'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü
14 Mayıs 2021 15:03
|14 yaşındaki Leyla'nın annesi 4,5 yıla isyan ediyor
14 Mayıs 2021 15:01
|Kayseri'de KKKA şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti
14 Mayıs 2021 14:30
|Alanya'da 32 yaşındaki kadın kabloyla asılı halde ölü bulundu
14 Mayıs 2021 14:18
|'MİT üyesiyim' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
14 Mayıs 2021 14:13