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Hacamata gelen kadınları taciz eden dernek başkan tutuklandı
Sakarya'da hacamat yaptırmak için gelen kadınları taciz ettiği iddia edilen dernek başkanı Vedat G. tutuklandı. Dernek binası ise mühürlendi.
|14 Mayıs 2021 18:00
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Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden 3 kadın, Bayraktepe Mahallesi'ndeki Sevda Gönüllüleri Eğitim Derneği'nin başkanlığını yapan Vedat G.'in kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.
Hacamat yaptırmak için gittikleri dernek binasında tacize uğradıklarını ileri süren kadınların şikayeti üzerine Vedat G., önceki gün gözaltına alındı. Evli olan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Vedat G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Vedat Gülmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dernek binası ise mühürlendi.
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