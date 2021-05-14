Emekli polis, meslektaşlarının balkondan girdiği evinde ölü bulundu
|14 Mayıs 2021 18:23
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi 168 Sokak üzerindeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İkinci katta yalnız yaşayan 82 yaşındaki emekli polis memuru Erdoğan Gönüllü'ye ulaşamayan il dışındaki kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla apartmana gelen polis ekipleri Gönüllü'nün daire kapısını defalarca çalmasına rağmen cevap alamadı. Polis, daireye girmek için itfaiye ekiplerinden destek istedi. İtfaiye ekiplerince açılan merdivenden tırmanan polis daireye balkon kapısından girdi. Mutfakta hareketsiz şekilde bulunan Gönüllü'nün sağlık ekipleri yaptığı kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi.
Gönüllü'nün kapısında sağlık ve polis ekiplerini gören komşuları büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Erdoğan Gönüllü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Gürültü' tartışmasında darbedilen profesör, hastanelik oldu
14 Mayıs 2021 18:45
|Valilikten yabancı uyruklu şahsın darp edilmesine ilişkin açıklama
14 Mayıs 2021 18:35
|Bayram günü 4 kişilik aileye dehşeti yaşatan kaza kamerada
14 Mayıs 2021 18:16
|Hacamata gelen kadınları taciz eden dernek başkan tutuklandı
14 Mayıs 2021 18:00
|Husumetli komşularına ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı
14 Mayıs 2021 15:20
|Kısıtlamayı ihlal etti, 'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü
14 Mayıs 2021 15:03
|14 yaşındaki Leyla'nın annesi 4,5 yıla isyan ediyor
14 Mayıs 2021 15:01
|Kayseri'de KKKA şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti
14 Mayıs 2021 14:30
|Alanya'da 32 yaşındaki kadın kabloyla asılı halde ölü bulundu
14 Mayıs 2021 14:18
|'MİT üyesiyim' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
14 Mayıs 2021 14:13