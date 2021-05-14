THY, İngiltere seferlerini geçici olarak durdurdu
Türk Hava Yolları (THY) İngiltere otoritelerinin aldığı karar doğrultusunda Türkiye'den bu ülkeye yapılması planlanan seferleri kargo uçuşları hariç olmak üzere koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak askıya aldığını duyurdu
|14 Mayıs 2021 18:39
|+Aa- Yazdır
Türk Hava Yolları (THY), Türkiye çıkışlı İngiltere uçuşlarını geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu.
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi.
Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirilen açıklamada, karara ilişkin güncel bilgilerin THY'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacağı kaydedildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Adalet Bakanı Gül, şehit ailesini Cumhurbaşkanı ile görüştürdü
14 Mayıs 2021 18:55
|Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?
14 Mayıs 2021 17:11
|Koronavirüs aşısı olanlar kan bağışı yapabilir mi?
14 Mayıs 2021 16:28
|Bir hekim daha koronavirüsten hayatını kaybetti
14 Mayıs 2021 15:00
|Amasya'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmeyen köy örnek oluyor
14 Mayıs 2021 14:19
|Kars'ta anlaşma sağlanamayan 15 aile, kısmen baraj suyu altında köyü terk etmiyor
14 Mayıs 2021 14:15
|Meteorolojiden bazı doğu ve kuzeybatı illeri için sağanak uyarısı
14 Mayıs 2021 13:33
|'Korona var öpme' klibi çeken türkücü, koronavirüse yakalandı
14 Mayıs 2021 11:11
|Bilim Kurulu üyesi: Okullar, Mayıs sonuna doğru açılabilir
14 Mayıs 2021 10:07
|Klavye Takımı, 9 madalyayla dünya şampiyonluğunu kazandı
14 Mayıs 2021 10:04