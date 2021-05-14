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THY, İngiltere seferlerini geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları (THY) İngiltere otoritelerinin aldığı karar doğrultusunda Türkiye'den bu ülkeye yapılması planlanan seferleri kargo uçuşları hariç olmak üzere koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak askıya aldığını duyurdu
 14 Mayıs 2021 18:39
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THY, İngiltere seferlerini geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye çıkışlı İngiltere uçuşlarını geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirilen açıklamada, karara ilişkin güncel bilgilerin THY'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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