'Gürültü' tartışmasında darbedilen profesör, hastanelik oldu
|14 Mayıs 2021 18:45
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Olay, dün sabah saatlerinde Kaşıkçıbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut, 3 katlı apartmanın ikinci katındaki evlerinde bayram temizliği yaptı. Daha sonra Barut'un komşuları E.G., G.G. ve İ.G., arasında temizlik yaparken gürültü çıkardıkları iddiasıyla apartmanın otoparkında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre E.G., G.G. ve İ.G., Prof. Dr. Barut'u, eşi Semra ile oğlu Ege Barut'un(16) yanında dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut, olay yerine gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga anı ise Prof. Dr. Barut'un oğlu Ege Barut tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kavga sonrası E.G., G.G. ve İ.G., gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
'İYİLEŞMESİ ÇOK ZAMAN ALACAK'
Olayın bayram sabahı gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Barut'un oğlu Utku Barut, "Olay otoparkta ailesiyle birlikte babam dururken komşumuz olacak üç kişinin ona birden saldırmasıyla gerçekleşiyor. Babamı hastanelik edene kadar dövüyorlar. Ailemin gözleri önünde onların yapma çığlıkları arasında bu olay oluyor. Bu insanlar gürültüyü bahane ederek onları tehdit etmeye başlıyor. Sonunda da bu olay meydana geliyor. Arabadan bir şey almak için otoparka indiğinde saldırı gerçekleşiyor. Zaten babam, annem ve kardeşim orada. Babam, annem ve kardeşim olayı ayırmaya çalışıyor ama bu alt komşumuz olan üç kişi dur durak bilmeden saldırıyorlar. Şu an kendisi yoğun bakımda. Çok ağır kırıkları var. Gerçekten iyileşmesi çok uzun zaman alacak gibi duruyor" dedi.
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