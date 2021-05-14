Adalet Bakanı Gül, şehit ailesini Cumhurbaşkanı ile görüştürdü
|14 Mayıs 2021 18:55
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Bakan Gül, Gaziantep temasları sırasında, geçen aylarda Irak'ın kuzeyindeki Gara'da şehit düşen piyade er Müslüm Altıntaş'ın ailesini ziyaret etti.
Aileye taziyelerini iletip Ramazan Bayramı'nı kutlayan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, aileye taziyelerini ileterek bayramlarını kutladı.
Görüşme sırasında şehit babası Şevket Altıntaş'ın "Vatan sağ olsun." diye yanıt verdiği Erdoğan, "Rabb'im inşallah Müslüm evladımızı cennette anne babasıyla kavuştursun." dedi.
Bunun üzerine Şevket Altıntaş, "Şüphesiz inanıyoruz. En büyük desteğimiz de bu. Bunun gururunu yaşıyoruz. Artık bu toprakta da bayrakta da kanım var. Benim için bu söz çok değerli. Bu şeref tek bana değil 7 sülaleme yeter." dedi.
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine 1,5 yıl katılan anne Songül Altıntaş da Erdoğan'ın bayramını kutladı.
Daha sonra şehit er Enes Kaya ile jandarma er Adil Kabaklı'nın da ailelerini ziyaret eden Bakan Gül'e, Vali Davut Gül de eşlik etti.
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