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Şişli'de 6 katlı bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Beşiktaş'ta 6 katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltılıyor
 14 Mayıs 2021 19:21
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Şişli'de 6 katlı bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı'ndaki 6 katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa şerit çekti. Çökme tehlikesi bulunan 6 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan vatandaşların binadaki eşyalarını almasına sırayla izin verildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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