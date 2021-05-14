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5 üniversite bitiren doktor herkese örnek oluyor

Geçtiğimiz günlerde ameliyathanede rahatsızlanan ve kendi ayağına serum taktırarak operasyonu başarı ile tamamlayan Prof. Dr. Oğuz Basut, bitirdiği 5 üniversiteyle de herkese örnek oluyor.
 14 Mayıs 2021 19:54
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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Oğuz Basut, hobilerini daha bilinçli yapmak için kendi alanı haricinde 4 üniversite daha bitirdi.

1964 yılında dünyaya gelen Basut, 1980 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni 1987 yılında tamamladı. 1987-1989 yıllarında Elazığ Mollakendi Sağlık Ocağı'nda mecburi hizmetini yaptı. Gençlik yıllarında çalıştığı fotoğraf stüdyosunu hiçbir zaman unutmayan Basut, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü bitirdi. Toprak ve mutfakla da arası iyi olan Basut, önce Açıköğretim Fakültesi Tarım bölümü ön lisansından ikincilik derecesi ile mezun oldu. Ardından da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Aşçılık bölümünü başarı ile tamamladı.

Açıköğretim Fakültesi Tarım bölümünden dikey geçiş ile Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünü de ikincilikle bitirerek ziraat mühendisi unvanını aldı. Basut, şimdi ziraat alanında eğitim kariyerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra motosiklet tutkusu da onu Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerine götürdü. Balık avlamayı, yemek yapmayı, motosiklete binmeyi ve bahçesinde toprakla uğraşmayı çok seven Basut'un gençlere tavsiyesi çok çalışmaları ve hobiler edinmeleri oldu.

Hekimlik haricinde hobilerine önem verdiğini belirten Prof. Dr. Oğuz Basut, "Her insanın bir hobisi olması gerektiğine inanıyorum. İşimi ciddiye aldığım kadar hobilerimi de ciddiye alıyorum. Hobilerimi de mümkün olduğunda dolu dolu ve bilgili yapmaya çalışıyorum. Yemek yapmayı çok severim, aşçılık okuluna yazıldım ve diplomamı aldım. Fotoğraf çekmeyle uğraştığım ve eskiden de fotoğrafçılık yaptığım için fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programını tamamladım. Asıl hobilerimin başında gelen toprakla uğraşmaktır. Bunun için de önce tarım ön lisans okuyup ziraat teknikeri diplomasını aldım ve dikey geçiş sınavı ile Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'ne geçtim. Böylelikle ziraat mühendisi de oldum. Hem ziraat mühendisliği hem toprakla hem teorik kısmıyla uğraşmayı da çok seviyorum. Kısmet olursa yüksek lisansla bu konuya devam edeceğim" dedi.

"Her insanın işinin dışında hobisi olmalı"

Motosiklete binmeyi de çok sevdiğinin altını çizen Basut, "Burada vereceğim mesaj, her insanın mutlaka işinin dışında bir hobisi olmasıdır. Bu insanı daha hayata bağlayacağını düşünüyorum. Ben önce tıp fakültesini bitirdikten sonra hobiye dönük diplomalar aldım. Herkesin bahanesi 'zamanım yok' oluyor. Bu zamanım yok ifadesinin altı bir sürü bahanelerle doldurulabiliyorlar. Ben öğrencilerime 'zamanım yok' ifadesinin aslında geçerli olmadığını anlatıyorum. 'Biz demek ki zamanımızı programlamayı bilmiyoruz' diyen çok öğrencim oldu. Bu anlamda öğrencilere faydalı olmak da beni ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

"Bu durağan dönem çok önemli"

Basut, "Zaman zaman öğrencilerle sohbet ediyoruz. Burada şunu söylemeye çalışıyorum; sadece tıp alanında değil bütün mesleklerde bu hepimiz için zorlu bir süreç. Bu zorlu süreçte zamanı geçirmek ya da sınıfı geçmek mesele değil. Mühim olan kendimizi yetiştirmemiz. Bu dönemde durağan geçen süreçte kendimize yapacağımız katkılar fark oluşturacaktır. İleride bunun avantajını yaşayacaklarını anlatmaya çalışıyorum. Bütün öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem şu; bu dönem boş geçirilmemesi gereken, çalıştığı takdirde bir iki adım öne geçebilecekleri bir dönem olduğunu unutmamalılar" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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