1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Dönmez: Türkiye'nin maden üretimi ilk 3 ayda yüzde 41 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın ilk 3 ayında maden üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 306 milyon tona ulaştığını bildirdi
 14 Mayıs 2021 20:05
+Aa- Yazdır
Bakan Dönmez: Türkiye'nin maden üretimi ilk 3 ayda yüzde 41 arttı

Dönmez, Twitter hesabından geçen yılın ilk 3 ayında 217 milyon ton maden üretildiği bilgisini paylaştı.

Maden üretiminde bu yılın hızlı başladığına dikkati çeken Dönmez, "2021'in ilk üç ayında maden üretimimiz 306 milyon tonu aştı. İlk üç ayda 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 41 daha fazla maden ürettik. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Alaattin Çakıcı'dan gündeme dair açıklama
14 Mayıs 2021 20:25		 Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Zamanı belli
14 Mayıs 2021 18:06
Erdoğan 'helallik istedi, Akşener ve Kılıçdaroğlu 'erken seçim' dedi
14 Mayıs 2021 17:30		 Ailelerden CHP'li heyete, 'çekin elinizi HDP'den' tepkisi
14 Mayıs 2021 17:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eczacılar Günü'nü kutladı
14 Mayıs 2021 15:25		 AK Parti'nin siyasi partilerle bayramlaşması tamamlandı
14 Mayıs 2021 14:57
Adalet Bakanı Gül, infaz koruma memurlarıyla bayramlaştı
14 Mayıs 2021 14:56		 Erdoğan: Pazartesinden itibaren takvimi işletmeye başlıyoruz
14 Mayıs 2021 14:10
Eski CHP'li Ateş'ten, Babacan ve Davutoğlu eleştirisi
14 Mayıs 2021 13:38		 MHP, AK Parti, DSP, BBP, Saadet ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle bayramlaştı
14 Mayıs 2021 12:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:32 - Doğudaki dört il için sağanak uyarısı20:25 - Alaattin Çakıcı'dan gündeme dair açıklama20:20 - İstanbul'da bir ilçeyi korku sardı! Kapı, pencere açamıyorlar20:05 - Bakan Dönmez: Türkiye'nin maden üretimi ilk 3 ayda yüzde 41 arttı19:54 - 5 üniversite bitiren doktor herkese örnek oluyor19:45 - Bu ildeki vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
19:33 - Vaka ve hasta sayısı az da olsa düştü19:21 - Şişli'de 6 katlı bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı19:09 - Akraba ailelerin kavgası mahallede başladı, hastanede bitti18:55 - Adalet Bakanı Gül, şehit ailesini Cumhurbaşkanı ile görüştürdü18:45 - 'Gürültü' tartışmasında darbedilen profesör, hastanelik oldu18:39 - THY, İngiltere seferlerini geçici olarak durdurdu
18:35 - Valilikten yabancı uyruklu şahsın darp edilmesine ilişkin açıklama18:33 - Validen sevindiren vaka açıklaması: 100 rakamını gördük18:28 - Torunları için ölmeyi göze aldı geriye bu fotoğraf kaldı18:23 - Emekli polis, meslektaşlarının balkondan girdiği evinde ölü bulundu18:16 - Bayram günü 4 kişilik aileye dehşeti yaşatan kaza kamerada
18:06 - Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Zamanı belli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Pazartesinden itibaren takvimi işletmeye başlıyoruz
Sedat Peker'i kim konuşturuyor?
Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?
Bilim Kurulu üyesi: Okullar, Mayıs sonuna doğru açılabilir
Takdir belgesi karşılığında öğrencilerini istismar etti
Mehmet Ağar: Sürç-i lisan oldu, özür diliyorum
Erdoğan 'helallik istedi, Akşener ve Kılıçdaroğlu 'erken seçim' dedi
Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar!
WhatsApp'ta son 1 gün! Kullanıcılar ne diyor?
Profesör koronavirüse yenik düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sana bir şey olmasın 4
bayram sessizliği 2
tırmık 2
bayramınız mübarek olsun 3
arada kaynamak 2
üçüncü dünya savaşı 2
acemi kasaplar 2
ev alma komşu al 3
müzik seti 2
aşılıyım maskeli çalışanlı tanıtım filmi paylaşılması 6
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam