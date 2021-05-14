Doğudaki dört il için sağanak uyarısı
Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
|14 Mayıs 2021 20:32
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
Akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri, yarın öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklığın iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mehmet Ceyhan'dan 'gevşeme adımları haziranın ortasında atılmalı' uyarısı
14 Mayıs 2021 22:10
|Şehit Uzman Onbaşı Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı
14 Mayıs 2021 22:01
|Vaka ve hasta sayısı az da olsa düştü
14 Mayıs 2021 19:33
|Adalet Bakanı Gül, şehit ailesini Cumhurbaşkanı ile görüştürdü
14 Mayıs 2021 18:55
|THY, İngiltere seferlerini geçici olarak durdurdu
14 Mayıs 2021 18:39
|Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?
14 Mayıs 2021 17:11
|Koronavirüs aşısı olanlar kan bağışı yapabilir mi?
14 Mayıs 2021 16:28
|Bir hekim daha koronavirüsten hayatını kaybetti
14 Mayıs 2021 15:00
|Amasya'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmeyen köy örnek oluyor
14 Mayıs 2021 14:19
|Kars'ta anlaşma sağlanamayan 15 aile, kısmen baraj suyu altında köyü terk etmiyor
14 Mayıs 2021 14:15