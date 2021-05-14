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DSÖ: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yetişkinlerin ardından çocuk ve gençlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmayı planlayan yüksek gelirli ülkelere, ellerindeki aşıları düşük gelirli ülkelere bağışlama çağrısında bulundu
 14 Mayıs 2021 20:44
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DSÖ: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının, ikinci yılında daha ölümcül olabileceği uyarısı yaptı.

Dünya genelindeki aşı adaletsizliğine dikkati çeken Ghebreyesus, yoksul ülkelerde sağlık çalışanları ve yaşlı grupların halen aşılanmadığına, hastanelerin dolup taştığına işaret etti.

"Şu anda aşı tedarikinin yalnızca yüzde 0,3'ü düşük gelirli ülkelere gidiyor." uyarısı yapan Ghebreyesus, zengin ülkeleri Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) destek vermeye davet etti.

Ghebreyesus, "Bazı ülkelerin neden çocuk ve gençlerini aşılamak istediklerini anlıyorum. Ama şu anda onları yeniden düşünmeye ve bunun yerine aşıları COVAX'a bağışlamaya çağırıyorum." diye konuştu.

DSÖ'ye göre, bugün itibarıyla salgın nedeniyle dünya genelinde 3,34 milyon kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 161 milyonu aştı ve 1,26 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
Anadolu Ajansı
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