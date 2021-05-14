1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğar doğmaz, koronavirüse gözlerini açtılar

Kocaeli'de korona virüs test sonuçları pozitif çıkan veya temaslı olan bebekler, kaldırıldıkları yoğun bakımda anne şefkatiyle gözetim altında tutuluyor
 14 Mayıs 2021 21:11
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kocaeli'de korona virüs test sonuçları pozitif çıkan ve Covid'li anne ve babaları ile teması olan bebekler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde bulunan yenidoğan yoğun bakımında gözetim altına alınıyor. Yoğun bakım ünitesinde temaslı olan bebekler ile test sonuçları pozitif çıkan bebekler ayrı bölümdeki küvezlere alınıyor. Temaslı bebeklerin, korona virüs test sonucu pozitif çıkan anne ve babaları sağlığına kavuşana kadar özel bakım altında tutuluyor. Test sonuçları pozitif çıkan bebekler ise temaslı bir bebeklerden ayrı bir bölümde, izolasyon odasında tedavi ediliyor. Yoğun bakım ünitesinde görevli olan hekim ve hemşireler, bebeklere tedavileri süresince anne şevkati gösteriyor.

"Beslenmelerini sağlayarak anneye kavuşturmak üzerine plan yapıyoruz"

Amaçlarının bebeklerin beslenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Tuğrul Dönmez, "Şu anda bulunduğumuz yer düzey 2 yoğum bakım ünitesi. Pandeminin başında burayı biz Covid'li yeni doğan bebeklere ayırdık. Anneleri Covid pozitif olan, semptomları olan annelerin bebeklerini buraya alıyoruz. Bebeklere yönelik burada Covid'e yönelik bir tedaviden çok, negatif testlerini görüp, beslenmelerini sağlayarak anneye kavuşturmak üzerine plan yapıyoruz. Şu an 4 hastamız var. Bunlardan 3 tanesinin annesi pozitif. Bebeklerden aldığımız ilk numuneler negatif geldi. Bir tane annemiz pozitif, bebeği de pozitif. Bu bebek bize ateşle gelmişti. Sonraki izleminde ateşi ilerlemedi. Biz başka bir ikincil enfeksiyona karşı tedavisini yapıyoruz. Bebeğimiz yaklaşık bir haftadır bizde yatıyor. Annenin de genel durumu iyi. Biz bugün ya da yarın anne ve bebeği buluşturmayı düşünüyoruz. Annesinin yanında tedavisi devam edecek" dedi.

"Virüsün bulaş riskini azaltmış oluyoruz"

Bebeklerin birbirileriyle temas etmesinin önlenmesi için titiz bir bakım yapıldığını belirten Dönmez, "Biz bulunduğumuz bu alanda negatif olan bebeklerimizi, diğer alanda ise sonucu pozitif çıkan bebekleri tutuyoruz. Bu bebeklerin hemşiresi de ayrı oluyor. Negatif olan bebekleri de ayrı tutuyoruz. Bu şekilde virüsün bulaş riskini azaltmış oluyoruz" diye konuştu.

"Covid'li hasta değil de bebek oldukları için şefkat ve sevgi ile yaklaşıyoruz"

Yen doğan yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak görev yapan Hicran Kılıç ise bebeklere kendi çocuklarıymış gibi yaklaştıklarını ifade ederek, "Pandeminin başladığı süreçten itibaren yenidoğan yoğun bakımı olarak hizmet vermekteyiz. Bulunduğumuz serviste Covid'li annelerin ya da pozitif olarak evden gelen bebeklerin takip ve tedavilerini yapıyoruz. Bebeklerimizin ihtiyaçlarına yönelik tedaviyi takibe devam ediyoruz. Yeri geliyor onlara annelik bakımı, yeri geliyor hemşire olarak bakım veriyoruz. Sağlıklı bir şekilde annelerine kavuşmaları için hekimlerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Covid'in başından itibaren biz tedirginlikle hizmete başladık ama işin başına gelince onların bir Covid'li hasta değil de bebek oldukları için şefkat ve sevgi ile yaklaşıktık. Ben de anneyim. Onlara yaklaşımımız kendi bebeğimiz gibi oluyor. Anne bile olmasak da ablalık yaklaşımıyla yaklaşıyoruz. Ağlasa sarılıyoruz, gazı varsa gazını çıkartıyoruz. Covid'li bir bebek değil de izolasyon önlemlerini aldığımız için yaklaşımımız küçük bir bakıma muhtaç yavruya yaklaşım şeklinde oluyor" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yüksekova-Van karayolunda heyelan: Çok sayıda araç mahsur kaldı
14 Mayıs 2021 21:41		 10 yaşındaki çocuğu polisler annesinin mezarına götürdü
14 Mayıs 2021 20:55
İstanbul'da bir ilçeyi korku sardı! Kapı, pencere açamıyorlar
14 Mayıs 2021 20:20		 Bu ildeki vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
14 Mayıs 2021 19:45
Validen sevindiren vaka açıklaması: 100 rakamını gördük
14 Mayıs 2021 18:33		 Torunları için ölmeyi göze aldı geriye bu fotoğraf kaldı
14 Mayıs 2021 18:28
Bayram sabahı vurulan imam toprağa verildi
14 Mayıs 2021 16:08		 Uçuruma devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
14 Mayıs 2021 16:00
Şehit özel harekat polisi Denizli'de toprağa verildi
14 Mayıs 2021 15:16		 İslahiye'de 5 dakika arayla 2 deprem
14 Mayıs 2021 15:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:01 - Şehit Uzman Onbaşı Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı21:54 - Kaymakamlıktan boşaltılan 6 katlı bina ile ilgili açıklama21:48 - Filistin: ABD'nin sessizliği katliama yol açtı21:41 - Yüksekova-Van karayolunda heyelan: Çok sayıda araç mahsur kaldı21:30 - Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı21:24 - Valilik: Yabancı uyruklu şahsa darp olayında iki kişi tutuklandı
21:14 - ABD 'meşru müdafaa' diyerek İsrail'e olan desteğini yineledi21:11 - Doğar doğmaz, koronavirüse gözlerini açtılar21:02 - İsrail'in saldırılarında 34 çocuk şehit oldu20:55 - 10 yaşındaki çocuğu polisler annesinin mezarına götürdü20:44 - DSÖ: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın20:32 - Doğudaki dört il için sağanak uyarısı
20:25 - Alaattin Çakıcı'dan gündeme dair açıklama20:20 - İstanbul'da bir ilçeyi korku sardı! Kapı, pencere açamıyorlar20:05 - Bakan Dönmez: Türkiye'nin maden üretimi ilk 3 ayda yüzde 41 arttı19:56 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurlarıyla bayramlaştı19:54 - 5 üniversite bitiren doktor herkese örnek oluyor
19:45 - Bu ildeki vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Pazartesinden itibaren takvimi işletmeye başlıyoruz
Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?
Sedat Peker'i kim konuşturuyor?
Bilim Kurulu üyesi: Okullar, Mayıs sonuna doğru açılabilir
Takdir belgesi karşılığında öğrencilerini istismar etti
Mehmet Ağar: Sürç-i lisan oldu, özür diliyorum
Erdoğan 'helallik istedi, Akşener ve Kılıçdaroğlu 'erken seçim' dedi
Vaka ve hasta sayısı az da olsa düştü
Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar!
WhatsApp'ta son 1 gün! Kullanıcılar ne diyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Klinik vaka 2
zaman 1
İzzet-i nefis 1
makarna 2
topun yan bahçeye kaçması 2
15.05.2021 galatasaray ile malatya maçı 1
şeker 1
tost makinesi 1
kapalı gişe 1
at arabası 4
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam