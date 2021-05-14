Doğar doğmaz, koronavirüse gözlerini açtılar
|14 Mayıs 2021 21:11
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Kocaeli'de korona virüs test sonuçları pozitif çıkan ve Covid'li anne ve babaları ile teması olan bebekler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde bulunan yenidoğan yoğun bakımında gözetim altına alınıyor. Yoğun bakım ünitesinde temaslı olan bebekler ile test sonuçları pozitif çıkan bebekler ayrı bölümdeki küvezlere alınıyor. Temaslı bebeklerin, korona virüs test sonucu pozitif çıkan anne ve babaları sağlığına kavuşana kadar özel bakım altında tutuluyor. Test sonuçları pozitif çıkan bebekler ise temaslı bir bebeklerden ayrı bir bölümde, izolasyon odasında tedavi ediliyor. Yoğun bakım ünitesinde görevli olan hekim ve hemşireler, bebeklere tedavileri süresince anne şevkati gösteriyor.
"Beslenmelerini sağlayarak anneye kavuşturmak üzerine plan yapıyoruz"
Amaçlarının bebeklerin beslenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Tuğrul Dönmez, "Şu anda bulunduğumuz yer düzey 2 yoğum bakım ünitesi. Pandeminin başında burayı biz Covid'li yeni doğan bebeklere ayırdık. Anneleri Covid pozitif olan, semptomları olan annelerin bebeklerini buraya alıyoruz. Bebeklere yönelik burada Covid'e yönelik bir tedaviden çok, negatif testlerini görüp, beslenmelerini sağlayarak anneye kavuşturmak üzerine plan yapıyoruz. Şu an 4 hastamız var. Bunlardan 3 tanesinin annesi pozitif. Bebeklerden aldığımız ilk numuneler negatif geldi. Bir tane annemiz pozitif, bebeği de pozitif. Bu bebek bize ateşle gelmişti. Sonraki izleminde ateşi ilerlemedi. Biz başka bir ikincil enfeksiyona karşı tedavisini yapıyoruz. Bebeğimiz yaklaşık bir haftadır bizde yatıyor. Annenin de genel durumu iyi. Biz bugün ya da yarın anne ve bebeği buluşturmayı düşünüyoruz. Annesinin yanında tedavisi devam edecek" dedi.
"Virüsün bulaş riskini azaltmış oluyoruz"
Bebeklerin birbirileriyle temas etmesinin önlenmesi için titiz bir bakım yapıldığını belirten Dönmez, "Biz bulunduğumuz bu alanda negatif olan bebeklerimizi, diğer alanda ise sonucu pozitif çıkan bebekleri tutuyoruz. Bu bebeklerin hemşiresi de ayrı oluyor. Negatif olan bebekleri de ayrı tutuyoruz. Bu şekilde virüsün bulaş riskini azaltmış oluyoruz" diye konuştu.
"Covid'li hasta değil de bebek oldukları için şefkat ve sevgi ile yaklaşıyoruz"
Yen doğan yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak görev yapan Hicran Kılıç ise
bebeklere kendi çocuklarıymış gibi yaklaştıklarını ifade ederek, "Pandeminin
başladığı süreçten itibaren yenidoğan yoğun bakımı olarak hizmet vermekteyiz.
Bulunduğumuz serviste Covid'li annelerin ya da pozitif olarak evden gelen bebeklerin
takip ve tedavilerini yapıyoruz. Bebeklerimizin ihtiyaçlarına yönelik tedaviyi
takibe devam ediyoruz. Yeri geliyor onlara annelik bakımı, yeri geliyor hemşire
olarak bakım veriyoruz. Sağlıklı bir şekilde annelerine kavuşmaları için hekimlerimizle
birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Covid'in başından itibaren biz tedirginlikle
hizmete başladık ama işin başına gelince onların bir Covid'li hasta değil de
bebek oldukları için şefkat ve sevgi ile yaklaşıktık. Ben de anneyim. Onlara
yaklaşımımız kendi bebeğimiz gibi oluyor. Anne bile olmasak da ablalık yaklaşımıyla
yaklaşıyoruz. Ağlasa sarılıyoruz, gazı varsa gazını çıkartıyoruz. Covid'li bir
bebek değil de izolasyon önlemlerini aldığımız için yaklaşımımız küçük bir bakıma
muhtaç yavruya yaklaşım şeklinde oluyor" şeklinde konuştu.
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