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ABD 'meşru müdafaa' diyerek İsrail'e olan desteğini yineledi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendirerek, İsrail'e desteğini yineledi
 14 Mayıs 2021 21:14
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ABD 'meşru müdafaa' diyerek İsrail'e olan desteğini yineledi

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin bölgedeki hedefinin gerginliğin azaltılması ve uzun süreli bir barış olduğunu vurgulayan Psaki, bu konuda her düzeydeki görüşmelerinin sürdüğünü vurguladı.

Psaki, "Başkan Joe Biden, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna inanıyor. Bölgede can kayıplarının olması, çocukların ölmesi acı. İster Filistinli ister İsrailli olsun yaşananlar çok trajik. Bunları izlemek korkunç. O nedenle de gerginliğin azaltılmasına odaklanıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinmeyen Psaki, "Hamas bir terör örgütü. Hamas, şiddet nedeniyle acı çeken insanların, Filistinlilerin görünüşünü yansıtmıyor. Hamas'ın İsrail'e attığı 1500 roketin bir gerekçesi yok." görüşünü paylaştı.

Biden yönetiminin, Gazze'de ateşkes için herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine Psaki, şu anda gerginliğin azaltılması için çalışmalarının sürdüğünü bir kez daha dile getirdi.

- Doğu Kudüs konusunda sessiz kalmayı tercih etti

Psaki, İsrail'in Doğu Kudüs'teki eylemlerine ve Filistin halkının zorla tahliyesine ilişkin, "Bu konu iki taraf arasındaki konuşmalarda hep konu olmuştur. Bu konuda ek bir pozisyonumuz yok." diye konuştu.

Hamas'ın roketleri nedeniyle zarar gören "Iron Dome" füze savunma sistemi konusunda İsrail'e yardım edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine ise Psaki, "İsrail ile uzun süreli stratejik güvenlik ortaklığımız var. Biliyorsunuz birçok konuda onlara destek olduk. Şimdilik ek bir yardım yok." dedi.

- ABD'nin Filistin'e yardımları sürecek

Bir gazeteci, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin'e yönelik durdurduğu yardımların Biden yönetimin tarafından yeniden başlatıldığını anımsatarak "Hamas'ın saldırılarının ardından bu yardımlar gözden geçirilecek mi?" diye sordu.

Psaki, "Bunlar Filistin halkına yönelik insani yardımlar. Hamas bir terör örgütü, Bu terör örgütünün eylemleri nedeniyle Filistin halkı acı çekiyor. Bu nedenle de tabii ki insani yardımı sürdüreceğiz." yanıtını verdi.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtilmişti. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edilmişti.
Anadolu Ajansı
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