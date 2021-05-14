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Yüksekova-Van karayolunda heyelan: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Van-Yüksekova karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı
 14 Mayıs 2021 21:41
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Yüksekova-Van karayolunda heyelan: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, bölgede öğlen saatlerinde yoğun bir şekilde yağışlardan sonra hayatı olumsuz yönde etkilerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde yoğun yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanla birlikte dağlardan inen topraklar Van-Yüksekova karayolunu kapattı. Bölgede bulunan çok sayı araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri harekete geçerek çalışmalarına başladı. Ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Sürücüler, yolun açılmasında yoğun çaba sarf eden ekiplere teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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