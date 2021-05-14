Filistin: ABD'nin sessizliği katliama yol açtı
Filistin Yönetimi: ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı
|14 Mayıs 2021 21:48
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