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Filistin: ABD'nin sessizliği katliama yol açtı

Filistin Yönetimi: ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı
 14 Mayıs 2021 21:48
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Filistin: ABD'nin sessizliği katliama yol açtı

Filistin Yönetimi: ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı.

Anadolu Ajansı
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