Pençe-Şimşek Harekatı şehidinin kanı yerde kalmadı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Irak'ın kuzeyinde Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildi
|14 Mayıs 2021 22:50
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde arama/tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
Şehit Yasin Özdamar'ın kanı yerde kalmadı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bütün terör inlerinin yerle bir edileceği, tek bir şehidin bile kanının yerde kalmayacağı belirtildi.
Açıklamada, "Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
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