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Dünya genelinde 1,5 milyar doza yakın aşı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 400 milyondan fazla doz aşı uygulandı
 14 Mayıs 2021 22:25
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Dünya genelinde 1,5 milyar doza yakın aşı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 400 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 366 milyon 910 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 266 milyon 596 bin ile ABD, 178 milyon 360 bin ile Hindistan, 54 milyon 800 bin ile İngiltere, 50 milyon 310 bin ile Brezilya, 38 milyon 650 bin ile Almanya, 27 milyon 460 bin ile Fransa, 25 milyon 950 bin ile İtalya, 25 milyon 643 bin ile Türkiye, 22 milyon 780 bin ile Rusya, 22 milyon 620 bin ile Endonezya, 21 milyon 990 bin ile Meksika, 21 milyon 70 bin ile İspanya, 17 milyon 300 bin ile Kanada, 16 milyon 250 bin ile Şili, 15 milyon 140 bin ile Polonya, 11 milyon 420 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 milyon 200 bin ile Suudi Arabistan, 10 milyon 530 bin ile İsrail ve 10 milyon 440 bin ile Fas izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken, uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 131.

Bu ülkeyi 121,60 doz ile İsrail, 115,49 ile BAE, 108,24 ile San Marino, 90,62 ile Malta, 84,99 ile Şili, 84,66 ile Bahreyn, 81,58 ile Maldivler, 80,72 ile İngiltere, 79,71 ile ABD, 73,6 ile Macaristan, 72,38 ile Moğolistan, 66,09 ile Monako, 67,05 ile Katar, 62,46 ile Butan, 63,37 ile Uruguay, 58,15 ile İzlanda ve 57,55 ile Sırbistan izledi.

- Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 25 milyon 643 bin 508 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 30,12 oldu. 14 milyon 865 bin 283 kişiye ilk doz, 10 milyon 778 bin 225 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 162 milyon 306 bini aşarken, virüs nedeniyle 3 milyon 365 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
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