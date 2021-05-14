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Haymana'da traktör römorku devrildi: 4 ölü, 18 yaralı
Ankara'nın Haymana ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 4 kişi öldü 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i taburcu olurken 13 kişi Ankara'ya sevk edildi
|14 Mayıs 2021 22:39
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