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Haymana'da traktör römorku devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 4 kişi öldü 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i taburcu olurken 13 kişi Ankara'ya sevk edildi
 14 Mayıs 2021 22:39
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Ankara'nın Haymana ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 4 kişi öldü 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i taburcu olurken 13 kişi Ankara'ya sevk edildi.

DHA
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