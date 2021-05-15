15 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
15 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları.
|15 Mayıs 2021 00:05
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DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesinin ardından düzenlenen protestolar izleniyor.
(Kudüs)
2- Avrupa'nın birçok şehrinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edilecek.
(Brüksel/Londra/Berlin/Viyana/Amsterdam)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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